Усиление ветра и туман на территории республики прогнозируют синоптики

Неустойчивый характер погоды на ближайшие три дня (22-24 октября) сообщили в РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем с грозой.

23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах осадки (дождь, снег), 24 октября в области Жетісу в горах сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.

В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.