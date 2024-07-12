Усилено патрулирование лесных территорий
208
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Чем ближе макушка лета, тем выше пожарная опасность в хвойных лесах казахстанского Алтая. Как пояснили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, отдыхающие часто выбирают места, где огонь может вспыхнуть молниеносно. В 2023 году в регионе произошло 77 лесных пожаров на площади 502 га. Ущерб превысил 35 млн тенге. В этом году зарегистрировано семь случаев, причем практически все – по вине человека.