Усилено патрулирование лесных территорий

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Чем ближе макушка лета, тем выше пожарная опас­ность в хвойных лесах казахстанского Алтая. Как пояснили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, отдыхающие часто выбирают места, где огонь может вспыхнуть молниеносно. В 2023 году в регионе произошло 77 лесных пожаров на площади 502 га. Ущерб превысил 35 млн тенге. В этом году зарегистрировано семь случаев, причем практически все – по вине человека.

фото ДЧС ВКО

– Наши сотрудники вместе с лесниками приступили к патрулированию, – рассказала специалист ДЧС ВКО Наталья Глушакова. – Группы взяли на контроль самые посещаемые места. Они выявляют нарушителей и еще подробно инструктируют, напоминают о запрете разводить костры в лесу. С начала пожароопасного периода выявлено 32 нарушителя, на них наложены административные штрафы.

Чеэсники напомнили о необходимости регистрации туристических маршрутов и их сроков. В регионе набирают обороты конные, вело-, джип-туры, сплавы на байдарках.

Бывает, неподготовленные путешественники попадают в переплет. Недавно, например, в Глубоковском районе мужчина, поднявшийся на скалу, не смог самостоятельно спуститься. Оказавшиеся рядом люди вызвали спасателей. А в 2023 году на участке Сарсембай в Катон-Карагайском национальном природном парке во время похода к горе Белуха девушка упала с лошади, получила травму. Пришлось вызывать вертолет для эвакуации. В горах Западного Алтая заблудились двое парней – их нашли кинологи с поисковыми собаками.

– Необходимо ответственно подходить к организации даже простого тура выходного дня. Нужно узнать прогноз погоды, предупредить родных и близких о намеченном пути и сроках, – рекомендует специалист ДЧС.

Обязательный минимальный арсенал, который необходимо взять с собой, должен включать аптечку, нож, спички, компас, запас воды и еды, мобильный телефон с зарядным устройством. Неразумно путешествовать в одиночку, если, конечно, вы не Федор Конюхов. И не стоит герои­чески лезть в гору, когда ухудшается погода. В случае нештатной ситуации главный совет чеэсников – не паниковать и звонить на номер «112».

#ДЧС #лес #патрулирование

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