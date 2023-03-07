Усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей хотят в Минпросвещения РК

Гани Бейсембаев озвучил итоги мониторинга школ в части обеспечения безопасности детей по состоянию на 1 марта.

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Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на заседании Правительства рассказал о мерах по обеспечению безопасности детей в организациях образования, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Гани Бейсембаев озвучил итоги мониторинга школ в части обеспечения безопасности детей по состоянию на 1 марта.

«Организации образования страны на 100% обеспечены системами видеонаблюдения. Из них к Центрам оперативного управления подключены более 6 000 организаций образования. В крупных городах договора с лицензированной охраной заключили более 1 900 организаций образования, а тревожные кнопки установлены в более 2 400», - сказал министр.

Он отметил, что для дальнейшего совершенствования системы безопасности детей планируется:

- усилить персональную ответственность первых руководителей организаций образования;

- продолжить мониторинг систем безопасности организаций образования с участием органов внутренних дел;

- внести изменения в инструкцию в части включения порядка пропускного режима;

- переформатировать воспитательную работу с акцентом на формирование навыков безопасного поведения участников образовательного процесса;

- включить новый модуль по обеспечению безопасности детей в программу подготовки и переподготовки педагогов.