Услышать голос регионов

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Лилия Сыздыкова

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК создает Совет региональных экспертов.

Совет региональных экспертов, установочное заседание которого прошло вчера в Астане, призван обеспечить большую вовлеченность местных экспертных сообществ к процессу анализа актуальной ситуации в регионах, выявления проб­лемных вопросов, выработки рекомендаций по их решению, формирования государственной политики по развитию регионов.

Как отметил на встрече директор КИСИ Еркин Тукумов, новая эксперт­ная площадка создается в рамках реализации поручения Главы государства о повышении качества аналитического сопровождения государственной политики, которое Касым-Жомарт Токаев озвучил на втором заседании Национального курултая в 2023 году.

Еркин Тукумов подчеркнул, что целью создания совета является усиление «голоса» регио­нальных экспертов. По его словам, до недавнего времени весь фокус внимания был направлен на национальных экспертов, аффилированных с государственными организациями или крупными компаниями, или на узких экспертов, но также преимущественно из «центра».

– Мы столкнулись с нехваткой регио­нальной экспертизы и экспертов, – отметил директор КИСИ. – Основная наша цель – помочь регионам развивать аналитику и обеспечивать руководство страны максимально объективной и актуальной информацией о предпринимае­мых в регионах усилиях для выработки эффективных механизмов содействия развитию регионов. Это та самая задача, когда мы должны объединить интеллектуальный потенциал всей страны, – добавил он.

Глава ведущего аналитичес­кого центра страны выразил готовность к содействию в работе региональных экспертов. Он также напомнил, что КИСИ обладает особым статусом и доступом к органам и лицам, принимающим решения. Это дает возможность инициировать совместные региональные исследования, вырабатывать рекомендации и продвигать их на самых высоких уровнях.

Основная задача создаваемого совета – способствовать совершенствованию государственной политики по развитию регионов через фасилитацию повышения качества аналитического и экспертного сопровождения госполитики для выработки эффективных механизмов содействия развитию регионов. На встрече участники задавали интересующие вопросы и озвучивали свои предложения по работе совета. В мероприятии в режиме онлайн приняли участие эксперты из всех регионов страны, работающие в самых разных направлениях государственного и частного сектора.

Как обратил внимание руководитель отдела стратегического анализа КИСИ Ермек Токтаров, сегодня государственная политика больше формируется по принципу «сверху вниз», когда решения принимаются в центре и спускаются в регионы. Новой моделью взаимодействия с регио­нами должен стать противоположный принцип – «снизу вверх», когда сами регионы принимают непосредственное участие в формировании повестки развития.

Этому призван способствовать создаваемый совет, в который войдут эксперты (в лице исследователей, преподавателей, государственных служащих, представителей институтов гражданского общества, журналистов и активных граждан), непосредственно проживающие в регионах.

– Они лучше всех видят и понимают ситуацию на месте, знают о локальных проблемах и перспективах, и они могут предложить эффективные и продуманные решения для развития региона, – отметил Ермек Токтаров. – Вопросы регионального развития находятся в круге интересов КИСИ. Мы готовы работать вместе и помогать коллегам из регионов, чтобы наше представление о Казахстане, о каждом из регионов было более детальное, четкое и актуальное. Будучи институтом при Президенте, непосредственно взаимодействуя с уровнем принятия решений, мы можем предоставлять руководству страны ясную и реальную картину того, что происходит в стране. Это будет влиять на качество решений и рекомендаций. То, что мы это направление сейчас развиваем, оно укладывается и в логику политических реформ, и в повестку социально-экономического развития всей страны, и в общемировой тренд развития местных сообществ, местного самоуправления.

Совет призван стать постоянно действующей платформой для взаимо­действия экспертов с целью подготовки аналитических материалов о состоянии регионов и перспективных «точках роста» после реализации политических реформ и в условиях нового экономического курса.

#регионы #заседание #КИСИ #исследования

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