Свежий выпуск Успешный проект вуза Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Карагандинский государственный технический университет – один из базовых университетов по подготовке кадров для новой пятилетки индустриально-инновационного развития. Его высокой репутации способствовал, в частности, успешный опыт создания Казахстанского института сварки (КИС) и внедрения международных стандартов в такое стратегическое и охватывающее всю промышленность направление, как сварочное производство. Появление КИСа стало фундаментом в решении задачи по подготовке специалистов приоритетных направлений развития горно-металлургического и машиностроительного комплексов.

– Это особенно важно в свете провозглашенной Главой государства новой экономической политики Казахстана, которая станет двигателем роста экономики на ближайшие годы, – говорит ректор технического университета, академик НАН РК Арстан Газалиев. – Я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением от прошедшего в Астане казахстанско-французского бизнес-форума, где мне довелось выступить. В очередной раз убедился в масштабности планов Главы государства, восхищаюсь умением Елбасы видеть перспективу, находить оптимальные пути достижения конечных результатов. Ведь единственный в Центральной Азии Казахстанский институт сварки – тоже детище Президента: поручение Нурсултана Абишевича о подготовке технических кадров по меж­дународным стандартам прозвучало на заседании Совета иностранных инвесторов в июне 2010 года и было выполнено на основе успешного государственно-частного партнерства.

Оснащенный современным оборудованием Казахстанский институт сварки появился в октябре 2010 года при содействии известной компании ТOTAL. Ее эксперты, как выяснилось, не случайно приняли решение об организации первого в Казахстане центра трансферта технологий и подготовки технических кадров мирового уровня в области сварки на базе КарГТУ. Ими были изучены ключевые промышленные комплексы страны, и в сварочном производстве у них наиболее успешно работали выпускники КарГТУ.

На следующий год КИС стал полноправным членом влиятельного клуба «Международный институт сварки» в качестве официального представителя Казахстана. В 2012 году Казахстанский институт сварки прошел международную аккредитацию. Проект развивался под постоянным контролем Президента страны: Нурсултан Абишевич регулярно интересовался ходом дел. С апреля прошлого года впервые в Казахстане был набран курс по подготовке международных инженеров по сварке. Лекции читали ведущие специалисты ТOTAL, а практические занятия вели преподаватели КарГТУ. В ноябре 2013 года состоялось вручение международных дипломов первым 20 выпускникам – работникам предприятий Казахстана. В торжественной церемонии приняли участие управляющий директор компании ТOTAL Брендон Макмахон, французские эксперты Мишель Руссо и Патрик Лантинье, в течение четырех лет совместно с руководством вуза осуществлявшие казахстанско-французский проект.

В нынешнем году международные курсы вели ученые и специалисты КарГТУ. Их уровню преподавания присутствовавшие во время обучения эксперты Института сварки Франции дали высокую оценку. Слушатели курсов успешно сдали 4 экзамена и пополнили в ноябре ряды международных инженеров сварки. Выступая в Астане, Арстан Газалиев неспроста привел фразу на французском: «Chosepromise, chose due (сказано – сделано)!» Со следующего года КИС получил полное право самостоятельно вести подготовку востребованных специалистов еще по двум направлениям: «международный сварщик-технолог» и «магистр сварки». Преобразования в подготовке специалистов на действительно международном уровне станут способствовать глобальным изменениям в индустриально-инновационном развитии Казахстана в партнерстве с лидерами мировой науки и производства и внедрению эталонных стандартов в подготовке кадров.

– Начата разработка восьми новых междисциплинарных академических программ профильной магистратуры. В их числе – «Нанотехнологии в металлургии», «Технология и оборудование сварочного производства», «Инжиниринг в горном деле» и другие актуальные программы с соответствующим развитием учебно-научного лабораторного комплекса, – раскрывает перспективы Арстан Газалиев. – На очереди актуальные специальности: «логистика», «космогеология», «строительство и эксплуатация атомных электростанций». Кадры для них будут готовить в лабораториях, отвечающих мировым требованиям. Согласованы с зарубежными партнерами первые учебные планы и программы, подготовлены заявки на оборудование, разрабатывается проектно-сметная документация на строи­тельство пятиэтажного учебно-научного и производственного лабораторного корпуса по направлениям «Горное дело», «Металлургия» и «Машиностроение».

Именно благодаря Главе государства вуз имеет возможность реализовать крупный международный проект и внести решающий вклад в подготовку конкурентоспособных специалистов сварочного производства мирового уровня. Сотрудничество Казахстанского института сварки с французскими промышленными компаниями и Институтом сварки будет продолжаться.



