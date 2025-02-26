Успеть с ремонтом

На дворе февраль, и в ремонтных мастерских ТОО «ПКФ «Агросоюз» каждый день кипит работа. Она не прекращалась всю зиму: оставившие на время кабины своих комбайнов, тракторов и большегрузных машин участники осенней страды легко переквалифицировались в слесарей-механиков, причем универсальных, которым по плечу ремонт любой сельхозтехники.

Бригадир полеводческой бригады Валерий Волович рассказал, что его коман­да уже успела полностью перебрать мотор одного «кировца». На другом тракторе такой же марки они заменили аппаратуру, а еще «подлечили» и пос­тавили на линейку готовности другую крупную и малую технику.

В день моего посещения механизаторы занимались ремонтом жаток комбайнов. Кроме того, довелось увидеть в машинно-тракторной мастерской полевой вагончик на колесах. Оказалось, его тоже ремонтируют. Как пояснили в МТМ, у передвижного пункта отдыха необходимо обновить крышу, а также внутреннюю отделку. Вагончик по весне отправится в поле вместе с сельхозтехникой. К слову, там же, в поле, будет находиться и передвижная кухня.

– Коллектив у нас дружный, – рассказывает Валерий Волович. – Знаем друг друга с детства.

Есть здесь и семейные династии.

– Мы ценим своих специалистов, – продолжил рассказ о коллективе исполнительный директор ТОО «ПКФ (производственно-коммерческая фирма) «Агросоюз» Александр Сарваниди. – Считаем людей главным ресурсом, от которого зависит успех всего предприятия. Обеспечиваем их работой не сезонно, а круглый год, и свое­временно выплачиваем зарплату. В среднем она составляет порядка 300 тысяч тенге. В посевную и уборочную механизаторы и водители зарабатывают до миллиона тенге и больше. Тем же, кто занят обработкой полей фунгицидами, платим до шести миллионов… Считаю, труд комбайнеров и трактористов в хозяйстве оплачивают достойно. В настоящее время у нас работают 85 человек, в дни страды набираем дополнительно людей, так что в общей сложности выходит примерно 130 работников.

Как пояснил Александр Сарваниди, товарищество они создали на базе бывшего совхоза. Его полная реорганизация в эпоху масштабной приватизации сос­тоялась в 1998-м. Три года спустя была учреждена ПКФ «Агросоюз», благодаря которой удалось сохранить основное аграрное производство, поддержать три отделения хозяйства – села Святогорку, Коллективное и Крещеновку, в которых и по сей день проживают работники фирмы. По словам директора, у них круглогодичная занятость, выплачивается зарплата, потому и держатся люди, еще не угасли малые села, где они проживают.

Основным профилем ТОО «ПКФ «Агросоюз» является растениеводство, в ведении товарищества находятся обширные пахотные площади. Только яровой сев проводится на площади более 20 тыс. га. Пшеницей ежегодно засевается 15–15,5 тыс. га, ячменем – 1 600 га, льном – 3 тыс. га. Еще выращивается трава житняк, ее используют в качестве корма для лошадей, а также для кормового обеспечения личных подсобных хозяйств работников.

Несмотря на то что традиционный профиль деятельности не претерпел за десятилетия заметных изменений, хозяйство открыто для инноваций, последовательно ищет пути повышения отдачи производства. Хорошо понимают здесь и востребованность диверсификации посевов, поэтому год от года расширяют посевы льна.

По словам директора предприятия, лен востребован на рынке и на него сохраняется хорошая цена, поэтому есть смысл его выращивать. Наконец, изо льна получают отличное масло. Правда, в хозяйстве очень долго осваивали технологию ухода за этой культурой, в частности, не могли подобрать оптимальный препарат, который позволял бы получать чистые от сорняков посевы, но сейчас эти трудности остались позади.

– Сейчас полным ходом идет подготовка к предстоящим весенним полевым работам, – говорит руководитель. – Завершаем ремонт техники. В числе первоочередных задач – закуп гербицидов и минеральных удобрений. В общем, выйдем в поле хорошо подготовленными, а это залог получения доброго урожая.

По информации отдела сельского хозяйства Осакаровского района Карагандинской области, в нынешний полевой сезон посевная площадь зерновых и зернобобовых культур увеличится на 8,4 тыс. га и составит 407,5 тыс. га. Расширятся на 5 тыс. га посевы льна: их совокупная площадь составит 18,6 тыс. га. На 4,4 тыс. га станет больше подсолнечника (6,3 тыс. га). Посадки картофеля увеличатся на 150 га (650 га).

Нынче вопросы подготовки к предстоящему полевому сезону были рассмотрены на заседании Правительства раньше обычного, что свидетельствует об актуальности и значимости этого воп­роса в свете задач, которые предстоит решить в агросекторе страны. Соглас­но информации министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, на сегодняшний день аграрным ведомством совместно с акиматами регионов ведется планомерная подготовительная работа.

Что касается намеченных индикаторов развития, то они следующие. Программа диверсификации охватит порядка миллиона гектаров. В частности, площадь высокорентабельных культур будет увеличена на 750 тыс. га. В том числе мас­личных – на 365 тыс. га, кормовых – на 184 тыс., ячменя – на 114 тыс., гречихи – на 41,5 тыс., картофеля – на 15 тыс. га.

…На полях лежит снег, однако все мысли аграриев связаны с предстоящим полевым сезоном-2025. До выхода в поле надо успеть решить массу самых разных, крупных и мелких вопросов, каждый из которых важен и не терпит отлагательств.