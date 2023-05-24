Утилизировать и заработать

Причина – отсутствие государственной поддержки отрасли. В числе тех, кто пока остается на плаву, – организация по сбору и утилизации пластиковых отходов, созданная в 2020 году талдыкорганским экологическим активистом Сергеем Тандеевым.

Вопросами чистоты родного края он всерьез занимается с 2015 года. На протяжении нескольких лет вместе с единомышленниками эковолонтер проводит масштабные субботники. Кроме того, постоянно шефствует над территорией в лесопарковой зоне.

Труд этот, вспоминает Сергей Тандеев, больше напоминал борьбу с ветряными мельницами: эффекта от уборки хватало на считанные дни. Тем временем копился собранный мусор, вывозить который тоже было тем еще квестом.

– Когда образовалась огромная куча пластика, я всерьез начал думать, что с ним делать, ведь люди все равно будут и дальше выбрасывать пластиковые бутылки и одноразовую посуду, – рассказывает Сергей Георгиевич. – Так и пришел к тому, что надо изготавливать что-то из этих отходов и таким образом решать сразу две задачи: утилизировать вторсырье и заработать на этом.

Стартовым капиталом ново­образованной организации стали личные средства, а также призовые проекта «Ecomeken»: в 2021 году талдыкорганец завоевал в телевизионном шоу бизнес-проектов третье место, выиграв 3 млн тенге. На них приобрел пресс и прицеп для перевозки отходов, заказал сетки для сбора вторсырья. По Талдыкоргану, уточняет Сергей Тандеев, подобную тару установили почти в 70 точках – в основном это были заведения общепита, автомойки, магазины и дворы крупных многоэтажек.

– Собирали не только пластик, но и картон, стекло, алюминиевые банки, – поясняет экологический предприниматель. – Если взять одну ПЭТ-бутылку (изготовленную из полиэтилентерефталата. – Прим. ред.), то в ней насчитывается сразу три вида пластика – крышка, сам контейнер и этикетка. У людей в основном есть понятие, что это все – одно и то же. Но у каждого из видов – отдельная переработка. В среднем мы из наших сеток собирали до трех тонн подобного вторсырья, но это считается небольшим объемом.

Все собранные отходы тщательно сортировали: организация своей специализацией определила пластиковые отходы. Остальное вторсырье сдавали компаниям, занимающимся другими видами ТБО. Сбор и переработка мусора, делится деталями Сергей Георгиевич, тот же рынок со всеми составляющими. Здесь есть рядовые компании-сборщики, а есть оптовики, скупающие уже отсортированное вторсырье. Они в свою очередь сдают большие объемы определенного вида отходов изготовителям в Казахстане либо, что было чаще всего, в соседнюю Россию. Здесь, увы, ключевое слово – «было»…

Год назад, продолжает предприниматель, только в Талдыкоргане насчитывалось 18 организаций, занимающихся сбором и переработкой вторсырья. На сегодня их осталось буквально две-три. Основной причиной тому стала приостановка программы «ЕсoQoldaý» по поддержке утилизационной отрасли.

– На тот момент сборщиков субсидировал «Оператор РОП», и это была большая поддержка, – вспоминает Сергей Тандеев. – Приведу пример: когда я начинал, килограмм прессованного ПЭТа стоил 280 тенге. Из них около 50–60% составляли субсидии, которые выделялись практически на все виды отходов: будь то картон, стекло, пластиковая бутылка, полиэтилен, даже резина. Тогда и мусора практически не было, он не валялся, ибо пользовался спросом.

А вслед за сокращением финансирования начались и проблемы со сбытом – на это повлияла гео­политическая обстановка. Как уже упоминалось выше, большую часть вторсырья отправляли в Россию. После переработки конечный продукт там сбывали, в основном в Европу. По известным причинам, нынче это стало невозможно, а потому и у нас спрос на вторсырье сократился в разы.

– Сейчас килограмм прессованного пластика стоит 130 тенге, – рассказывает Сергей Георгиевич, – однако мне еще нужно довезти его до Алматы за свой счет (порядка 260 км. – Прим. ред.). А потому сборка мусора стала невыгодна: сырье упало в цене, субсидии не выделяются, а все, что связано с переработкой, в нашей республике, к сожалению, организовано на минимальном уровне. В конечном итоге это сказывается на экологии, город тонет в мусоре... Да, на энтузиазме работать можно, но все мы – люди, всем надо содержать семьи, а потому без финансовой заинтересованности долго продержаться очень сложно.

Сбор и сортировка отходов – процесс трудоемкий, поясняет специа­лист. Во многом здесь проблема кроется в том, что у населения и по сей день не сформирована культура раздельного сбора мусора. Следующий шаг – доставка до мес­та сбыта – вновь требует затрат. А поблизости в регионе, сетует талдыкорганец, нет мощностей по вторичной переработке.

– Почему к нам в Талдыкорган не заходят переработчики, не вкладывают инвестиции? Потому что численность населения небольшая, соответственно, нецелесообразно устанавливать большие заводы. Это сырье они могут обработать за считанные дни. А потому нужна организация мини-производств на местах. Зачем втридорога импортировать конечную продукцию из вторсырья, которое когда-то вывезли из города, когда такое производство можно организовать самим? – задается резонным вопросом Сергей Тандеев.

Но и в этом случае сложно обойтись без поддержки со стороны государства, продолжает он. Нужно субсидирование сбора отходов или помощь в приобретении оборудования. Сейчас в нише вторсырья нет каких-то специальных мер господдержки, все идет на коммерческой основе. А стоимость любого оборудования, связанного с переработкой ТБО, начинается от 25 млн тенге, поясняет предприниматель.

– Недавно приобрели дробилку, поменяв ее на тот пластик, который собрали. А просто пойти и купить пока никак не получается, – поделился экоактивист. – Сейчас присмат­риваем линию, для этого ездили в Астану. Говоря простыми словами, она мешает дробленную бутылку с песком. Так можно получать либо плитку, либо доску для лавочек как альтернативу дереву. Хотелось бы уже перейти к выпус­ку готовой продукции. Это новое производство, новые рабочие места.

Как уточнили в телефонном разговоре сотрудники АО «Жасыл даму», программа «ЕсoQoldaý» приостановлена с января 2022 года, и конкретной информации о сроках ее возобновления пока нет. Отсутствуют и региональные программы по поддержке экологических проектов в сфере рециклинга.

– В разработке у меня есть проект по очистке побережий Алаколя и Балхаша. Да и в целом направлений очень много. Если бы у меня была возможность, я бы поставил перерабатывающие линии по всем четырем основным видам вторсырья, – делится Сергей Тандеев. – Мы хотим заниматься экологией, делаем это по мере возможностей, но пока, без поддержки, приходится очень сложно.