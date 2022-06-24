Утонули, спасая своих детей, двое туристов в Павлодарской области

В Павлодарской области утонули двое туристов – они спасали своих детей, но погибли сами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

23 июня в 15:52 часов на пульт 112 Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области поступило сообщение о том, что в селе Торайгыр Баянаульского района в необорудованном месте на озере Торайгыр утонули мужчины 1978 и 1986 годов рождения.

Со слов очевидцев, двое жителей Карагандинской области погибли, спасая своих детей – девочку 2008 года рождения и мальчика 2013 года.

Детей доставили в районную больницу села Баянаул, их состояние стабильное.

Четыре спасателя-водолаза Экибастуза приступили к поиску тел утонувших туристов в 19:00 часов, в 19:39 их извлекли из воды.