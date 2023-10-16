Утвержден генеральный план Шымкента до 2035 года

Правительством Республики Казахстан утвержден новый Генеральный план развития города Шымкента до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В рамках комплексного развития одного из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, объездная ж/д ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тысяч пассажиров в сутки. Запланировано и повсеместное озеленение мегаполиса.

Развитие отраслей экономики города продолжится через проведение эффективной промышленной, инфраструктурной, инвестиционной и торговой политик, которые обеспечат повышение производительности, рост конкурентоспособности и качества отечественной продукции, поддержку продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, развитие соответствующей инфраструктуры в рамках реализации действующих государственных и региональных программ.

Большое внимание будет уделено вопросам модернизации промышленных территорий. Их площадь до 2035 года планируют увеличить на 5 тысяч га за счет строительства новых индустриальных зон. В них будут развивать 14 перспективных промышленных кластеров.

В результате принятых мер ожидается, что к 2035 году в социально-экономических отраслях города будет более 1 млн рабочих мест.

Границы города останутся в существующих пределах, но с передислокацией жителей из менее благополучных в более экологически устойчивые и благоустроенные районы города. Больше трети территории будут заполнены жилой и общественной застройкой.

Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу.

Отдельным параграфом выделены вопросы расширения и модернизации телекоммуникационных сетей с использованием технологии Next Generation Network, которая позволит предоставлять жителям широкий спектр инфокоммуникационных услуг.

Запланировано увеличение производительности действующей зональной системы водопровода, повышение комфортности среды жизнедеятельности.