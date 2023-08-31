Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на сентябрь и октябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на сентябрь и октябрь 2023 года, передает Kazpravda.kz .

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В КФГД отмечают, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

"Банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения", - проинформировали в фонде.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

На прошлой неделе комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п.

Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции, пояснили в НБ РК.