Такие данные на специальном совещании в акимате области привел глава Талгарского района Танат Айдарбеков. По его словам, в связи с продолжающимся демографическим ростом в ряде населенных пунктов необходимо строить новые школы и проводить капремонт действую­щих учреждений. В противном случае образовательные объекты могут перейти на обучение в четыре смены.

Имеются также проблемы в других сферах и отраслях. В частности, с 2021 года приостановлено строительство двух многоквартирных домов в Талгаре. Причина – судебные разбирательства в отношении подрядной организации ТОО «Шах» по выявленным фактам хищения бюджетных средств. На достройку жилых объектов необходимо 1,2 млрд тенге.

Другой немаловажный воп­рос – нехватка питьевой воды в селах и райцент­ре – Талгаре. По данным коммунальных служб, степень изношенности водопроводных сетей достигла критических 85%. Регулярно происходят аварии, случаются и чрезвычайные ситуации.

По причине отсутствия централизованного газо- и теплоснабжения жильцы многоквартирных домов пользуются газовыми баллонами, нарушая правила противопожарной безопасности. В результате участились несчастные случаи. Для решения проблемы необходимо строить блочно-модульные котельные.

Обсудив ряд других вопросов, требую­щих срочного решения, участники заседания разработали соответствующий план.

К слову, демографический рост наблюдается во всех пяти густонаселенных райо­нах Алматинской области, прилегающих к Алматы. Согласно статистическим данным, в последние 10 лет численность населения Карасайского района выросла на 30%, достигнув 368 тыс. человек. Соответственно, увеличилась нагрузка на социальные объекты.

Благодаря вводу в эксплуатацию девяти школ в рамках проекта «Келешек мектептері» здесь удалось значительно сократить нехватку ученических мест. Между тем, по оценкам специалистов сферы образования, ежегодный прирост числа школьников составляет 5,5 тыс. человек. Поэтому необходимо и впредь поддерживать высокие темпы строительства учебных заведений.