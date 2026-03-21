Увеличилась нагрузка на соцобъекты

Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Несмотря на интенсивную реализацию национального проекта «Келешек мектептері», в рамках которого за последние годы в регионе были построены десятки современных школ, проб­лема трехсменного обучения продолжает оставаться актуальной. К примеру, в учебном заведении села Кендала Талгарского райо­на, рассчитанном на 300 мест, сегодня обучается в пять раз больше детей – свыше 1 500. А в поселке Жанакуат нет ни одной государственной школы. Часть местных ребят учатся в частном учреждении, другие (около 750 школьников) вынуж­дены ездить на уроки в село Оте­ген-батыра Илийского района и Алматы.

Такие данные на специальном совещании в акимате области привел глава Талгарского района Танат Айдарбеков. По его словам, в связи с продолжающимся демографическим ростом в ряде населенных пунктов необходимо строить новые школы и проводить капремонт действую­щих учреждений. В противном случае образовательные объекты могут перейти на обучение в четыре смены.

Имеются также проблемы в других сферах и отраслях. В частности, с 2021 года приостановлено строительство двух многоквартирных домов в Талгаре. Причина – судебные разбирательства в отношении подрядной организации ТОО «Шах» по выявленным фактам хищения бюджетных средств. На достройку жилых объектов необходимо 1,2 млрд тенге.

Другой немаловажный воп­рос – нехватка питьевой воды в селах и райцент­ре – Талгаре. По данным коммунальных служб, степень изношенности водопроводных сетей достигла критических 85%. Регулярно происходят аварии, случаются и чрезвычайные ситуации.

По причине отсутствия централизованного газо- и теплоснабжения жильцы многоквартирных домов пользуются газовыми баллонами, нарушая правила противопожарной безопасности. В результате участились несчастные случаи. Для решения проблемы необходимо строить блочно-модульные котельные.

Обсудив ряд других вопросов, требую­щих срочного решения, участники заседания разработали соответствующий план.

К слову, демографический рост наблюдается во всех пяти густонаселенных райо­нах Алматинской области, прилегающих к Алматы. Согласно статистическим данным, в последние 10 лет численность населения Карасайского района выросла на 30%, достигнув 368 тыс. человек. Соответственно, увеличилась нагрузка на социальные объекты.

Благодаря вводу в эксплуатацию девяти школ в рамках проекта «Келешек мектептері» здесь удалось значительно сократить нехватку ученических мест. Между тем, по оценкам специалистов сферы образования, ежегодный прирост числа школьников составляет 5,5 тыс. человек. Поэтому необходимо и впредь поддерживать высокие темпы строительства учебных заведений.

Популярное

Все
Золотые лучницы
Пробуждение мира
Первые в Тагайтае
Заказ к столу доставит Арыстан
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Смысловой каркас новой общественной этики
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азама…
Призёр чемпионата мира по робототехнике получил грант в Sta…
Казахстан усилил позиции в предметных рейтингах QS 2026
Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школ…

