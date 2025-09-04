Они касаются бакалавриата
Вузы Республики Узбекистан предоставляют 20 образовательных грантов по программе бакалавриат на 2025–2026 учебный год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Центр международных программ»
Это делается в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан от 22 декабря 2022 года.
Язык обучения – узбекский/русский язык.
Грант предусматривает покрытие следующих расходов:
- бесплатное обучение;
- бесплатное общежитие;
- бесплатная поликлиника, библиотека и медицинское обслуживание.
Остальные расходы, в том числе транспортные, покрываются обладателем гранта самостоятельно.
Срок приема полного пакета документов продлен до 11 сентября 2025 года.
Отбор претендентов на обучение за рубежом в рамках соглашения в области образования осуществляется путем проведения персонального собеседования. При отборе претендентов преимущество имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды с детства и дети-инвалиды; дети из многодетных семей; дети из сельского населенного пункта; претенденты, имеющие приглашение от иностранных вузов.
Окончательный отбор осуществляется принимающей стороной.
С подробной информацией по подаче документов можно ознакомиться в памятке.
Памятка по подаче документов
Список вузов и специальностей
Анкета гражданина РК
Анкета (Узбекистан)