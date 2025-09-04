Узбекистан предоставит 20 образовательных грантов для казахстанцев

Образование
44

Они касаются бакалавриата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вузы Республики Узбекистан предоставляют 20 образовательных грантов по программе бакалавриат на 2025–2026 учебный год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Центр международных программ»

Это делается в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан от 22 декабря 2022 года.

Язык обучения – узбекский/русский язык.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

  • бесплатное обучение;
  • бесплатное общежитие;
  • бесплатная поликлиника, библиотека и медицинское обслуживание.

Остальные расходы, в том числе транспортные, покрываются обладателем гранта самостоятельно.

Срок приема полного пакета документов продлен до 11 сентября 2025 года.

Отбор претендентов на обучение за рубежом в рамках соглашения в области образования осуществляется путем проведения персонального собеседования. При отборе претендентов преимущество имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды с детства и дети-инвалиды; дети из многодетных семей; дети из сельского населенного пункта; претенденты, имеющие приглашение от иностранных вузов.

Окончательный отбор осуществляется принимающей стороной.

С подробной информацией по подаче документов можно ознакомиться в памятке.

Памятка по подаче документов
Список вузов и специальностей
Анкета гражданина РК
Анкета (Узбекистан)

#Узбекистан #Образование #гранты

