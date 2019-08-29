Ужесточение требований к обменным пунктам прокомментировали в Нацбанке
Екатерина Елисеева
Ужесточение требований к обменным пунктам не приведет к развитию черного рынка валюты. Такое мнение на пресс-конференции в Правительстве высказал заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы исходим из того, что нужно повышать требования к оценке обменных услуг с точки зрения противодействия терроризму и отмыванию денег. Для этого необходим учет. Также необходимо повышать конкуренцию и ресурсы обменников для развития. Это потребует увеличения уставного капитала. Что касается угрозы грабежей, это те требования, которые предполагают повышение минимального уставного капитала, они не предполагают, что этот уставной капитал будет находиться в кассе обменного пункта. Он должен находиться на банковских счетах. Сейчас требование – 10 миллионов, но грабежей и прочего мы сейчас не наблюдаем", – сказал Смоляков.
Он отметил, что новое регулирование работы обменных пунктов сейчас находится в рамках обсуждения.
"Вопрос возникает не первый раз. Около года или полутора лет назад мы также выходили с инициативой о существенном увеличении уставного капитала. Тогда тоже говорили, что половина обменников уйдет с рынков. По факту было некоторое сокращение, но не более 10 процентов. Конечно, все эти вещи нужно разумно обсуждать. Но были случаи, когда обменные пункты не выставляли курс и не обеспечивали операции покупки-продажи, ссылаясь на нехватку средств. Мы говорим о том, чтобы у обменных пунктов была часть средств на определенном счете в банке, за счет этого они всегда смогут обеспечить спрос и предложение по иностранной валюте. Мы ищем баланс. Пока вопрос не выносился на утверждение", – проинформировал Смоляков.
По его словам, с каждым этапом ужесточения требований к обменным пунктам возникает вопрос появления черного рынка валюты.
"Но, как вы видите сейчас, этого рынка нет. Возможно, это было бы, если бы не было другого спроса или предложения по иностранной валюте. Но сейчас круглосуточно действуют мультивалютные банкоматы, в которых можно всегда провести обмен валюты. (...) Мы за цивилизованный рынок, кто считает нужным на нем работать, должен выполнять все требования", – добавил Смоляков.
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