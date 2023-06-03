Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере

Усилили ответственность за правонарушение в семейно-бытовой сфере, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

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С 19 мая вступил в силу Закон “О внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

Законом введено усиление ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

В статьях 106 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и 107 (Средней тяжести) УК РК введены квалифицирующие признаки "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Зависимыми лицами в данном случае могут выступать супруги, в том числе проживающие в гражданском браке.

Если ранее по статье 106 предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, административное или уголовное производство может начаться без заявления со стороны потерпевшего лица.