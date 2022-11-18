В 2023 году исполнится 100 лет со дня рождения замечательной актрисы театра и кино, народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой.

В честь предстоящего юбилея в Талдыкоргане новый театральный сезон открыли постановкой ее пьесы «Қос мұңлық».

Судьба удивительным образом хранила будущую звезду теат­рального искусства Казахстана Бикен Римову. Словно берегла талант, подаренный Всевышним. Неизведанными дорогами он ведет нас по жизни, и счастлив тот, кто понимает свое призвание и выбирает сердцем дело своей жизни. Мечтала ли о сцене маленькая Бикен, когда еще совсем ребенком, гонимая лихими событиями XX века, оказалась вместе с семьей в Кыргызстане? Пожалела ли она о выбранном пути, когда поздними вечерами возвращалась в холодное общежитие в промокших и разваливающихся сапогах? Понимала ли она свое высокое предназначение? Конечно, понимала. Иначе откуда бы такая преданность? Где она брала силы играть каж­дую роль как последнюю? Театр стал ее судьбой, счастьем и величайшим откровением жизни. Более полувека она проработала в Казахском государственном академическом театре драмы имени. М. Ауэзова и оставалась преданной ему до конца своей жизни.

Молодость и студенчество приш­лись на военную пору. Трудное полуголодное время. Но была мама. Она из последних сил поддерживала дочь и привозила из аула нехитрый набор продуктов. Однажды даже подарила сапоги с галошами. Бикен шутила и говорила подругам: «Если хотите увидеть ханские сапоги, то посмотрите на мои ноги». Несмот­ря ни на что, молодость брала свое – учеба сменяла практику, миновала еще одна суровая зима, а вот весна оказалась не такой благосклонной. Смерть забрала у девушки единственного родного человека. Хоронили маму в Алма-Ате всего несколько человек. Уже после войны она хотела установить надгробный памятник, но захоронение так и не смогла найти. «В семь лет осталась без отца, в семнадцать – без матери. Может, поэтому я так рано и повзрослела», – пишет в своей книге Бикен Римова.

Радостью сердца оставался театр. В 1943 году, когда девушка училась на третьем курсе теат­рального училища, преподаватель актерского мастерства Аскар Токпанов решил поставить пьесу М. Ауэзова «Еңлік-Кебек». Вместе с Жамал Жалмухамбетовой эту роль во втором составе получила Бикен Римова. Образ Енлик на сцене в разные годы создавали актрисы Айша Абдуллина и Катира Дарибаева, Куляш Байсеитова и Рабига Есимжанова. Репетиции второго состава были редкими, чаще всего над созданием образа приходилось работать самостоятельно. Актриса искала в себе черты лица Енлик, находила общее в характерах и жизни. Енлик метко стреляла из лука – записалась в стрелковый клуб Бикен. Девушка старалась доказать самой себе и окружающим, что не зря ела актерский хлеб, тщательно продумывала слова, интонацию, движения, мимику. Но как только выходила на сцену во время репетиции, то не понимала, откуда появлялись растерянность и скованность. Но рядом были настоящие учителя – мастера сцены Камал Кармысов, Сейфолла Телгараев, Жагда Огизбаев, благодаря которым она многому научилась. «Они учили не словами, а делами, своей актерской игрой, своим талантом и способностью перевоплощения. Они учили убеждать, верить им, смешили и заставляли учащенно биться сердце зрителя, плакать и страдать», – пишет в своей книге Бикен Римова. Она хорошо помнит свой первый спектакль и рассказывает, как дрожали ее колени, и когда на ее лицо упал свет софитов, произнесла про себя: «Пусть этот свет станет моей путеводной звездой». Именно в эти минуты она впервые почувствовала себя настоящей актрисой. На другой день девушку уже официально приняли на работу в театр. Радости не было предела, и она впервые ощутила себя частью большого театрального мира, который «на сцене творит жизнь».

Спектакль «Еңлік-Кебек» заставил ее отбросить все сомнения и поверить в свой талант. Через тринадцать лет режиссер обновил его, и в 1956 году зрители увидели новую постановку. Перед ними те же любимые герои, но как изменились их характеры, взгляды на жизнь! Енлик теперь не та плачущая и грустная девушка. Она – борец за свое женское счастье, не побоявшаяся полюбить и готовая погибнуть за свое чувство. «Трагедия любви в нашем спектакле достигла накала шекспировских страстей, и это стало результатом совместной талантливой работы актеров и режиссера», – читаем мы у Бикен-апа.

«Какая интересная природа самого актера!» – восхищается актриса и пишет, что некоторые роли актеры ждут годами. Порой ждут всю жизнь. Бикен Римовой повезло. Одну из ярких и любимых ролей она сыграла в самом начале своей творческой судьбы. И стала она одной из ключевых. Позже актриса создаст не менее великолепные образы, глубокие и искренние, но Енлик останется одной из самых любимых. Теат­ральные критики одаривали положительными отзывами, а зрители благодарили. «Мы купались в лучах своей славы. Особенно высокую оценку нашей работе дал автор пьесы Мухтар Ауэзов. После премьеры он пригла­сил всю труппу к себе домой, посадив меня с одной стороны, а Шолпан Жандарбекову – с другой, и говорит: «А теперь приступайте к «Айман-Шолпан». Бикен, ты будешь играть Айман, а Шолпан – Шолпан». Вспоминая эти дни, Бикен апа пишет, что даже эти воспоминания сами и есть непревзойденное счастье. Потом были другие, не менее важные роли в жизни актрисы. С каждой из них росло ее мастерство. Она была непревзойденной в образе Матери Земли в пьесе «Ана – Жер-ана» по повести Шынгыса Айтматова. Мне кажется, эта роль словно написана для нее. Невозможно передать свои чувства, когда ты слышишь монолог Матери Земли. Как он волновал, тревожил сердца зрителей, матерей и сыновей, чья боль все еще кровоточила. Это был 1964 год, со дня окончания войны прошло только двадцать лет.

В ряду незабываемых женских образов особняком стоит Гайни в спектакле «Кутпеген кездесу» по пьесе Т. Ахтанова Азербайжана Мамбетова. Снова – боль, снова – любовь. Она не дает забыть любимого, живет надеждой на встречу, растит дочь, словно отец рядом и только недавно вышел из дома. Сколько веры и надежды таит бедное женское сердце, так и не успевшее в полной мере вкусить плоды любви, испытать заботу и почувствовать внимание. Но Гайни верит и ждет. Ее сердце не способно предать и понять предательство. Этот удивительный образ юной и хрупкой Гайни, созданный Бикен Римовой, – символ настоящей преданнос­ти. Она хранит семейный очаг и не дает угаснуть ему ни при каких обстоятельствах. Сколько боли звучит в ее голосе при встрече с Мырзахметом! А ведь прототипы таких женщин можно было встретить всюду, они жили и работали рядом. Много лет ждали своих супругов с войны Мертай и Кульжамал, супруги ее коллег. Этот собирательный образ Гайни болью отзывался в сердцах зрителей, заставлял тосковать, спорить, никого не оставляя равнодушным. Во многом благодаря талантливой игре замечательной актрисы.

«Сколько прошло лет, а ее голос звучит у меня в ушах. Я была совсем молодая, когда впервые посмотрела этот спектакль, но какой болью он отозвался в моем сердце! Я очень долго отходила, все не могла простить предательство Мырзахмета. Хотя еще и не была замужем, но у меня было такое чувство, что предали именно меня», – делится своими воспоминаниями Куляш Сейдахметова, жительница Талдыкоргана. Думаю, под таким впечатлением после спектаклей с участием Бикен Римовой были многие и многие зрители.

В Бикен Римовой, как отмечали многие ее коллеги, умело сочетались внешняя и внутренняя красота, скромность и самобытность, доброта души и открытость характера. Ее талант, сотни тысячи раз помноженный на труд, давал всплеск положительной энергии, невольно заражавшей окружающих. Созданные образы были узнаваемыми в ауле и в городе, они жили среди нас, были понятны и близки каждому из нас. Какие бы роли ни играла Бикен Римова, в каждой из них оставалась час­тичка ее души. Именно поэтому ее образы просто невозможно повторить. Она, проработав в театре почти шестьдесят лет, создала их сотни. Хрупкая и неж­ная, сильная и непреклонная, она разная. В этом весь талант Бикен Римовой, воплотившей в своей главной роли жизнь простой казахской женщины, в какое бы время она ни жила. В каждом ее перевоплощении мы чувствуем любовь к жизни, веру в доброту мира, торжество справедливос­ти, порой отречение от себя во имя любви к своим близким и родным.

Спустя много лет мы, зрители, понимаем, что талант и мастерст­во простой казахской девушки, выросшей в далеком ауле и пробившейся сквозь перипетии жизни, ярко вспыхнувшей на одной из главных театральных сцен страны – это и есть наше богатство. Как повезло, что на ее творческом пути встречались режиссеры, такие, как Аскар Токпанов, Азербайжан Мамбетов, Альжапар Абишев, и другие, разглядевшие этот самородок, увидевшие в ней актрису самобытную, уникальную, с особым творческим почерком.

Я не театральный критик, обык­новенный зритель. Не увидела ее в театре. Но фильмы с ее участием, ее женские образы, созданные на кинопленке, рассказывают о таланте актрисы не менее ярко, чем театральная сцена.

«Меня зовут Кожа». Любимая настольная книга и один из самых интересных фильмов нашей современности. Казалось бы, прос­тая история о жизни обычной казахской семьи, где роль матери главного героя играет Бикен Римова. В детстве мы смотрели на шалости мальчишек Султана и Кожи, а сейчас, став взрослее, внимательнее вглядываемся в лицо его мамы и бабушки, ищем в них родные черты и находим. Вглядываемся и понимаем, что мать снова выше личного счастья ставит жизнь семьи, сына, и она, возможно, никогда не выйдет замуж и, кто знает, сколько еще слез выплачет в подушку. Но об этом никто никогда не узнает, нет времени у Миллат быть слабой. Все это внимательный зритель видит в образе героини Бикен Римовой.

Драма и комедия шли в ее творчестве рука об руку. Фильмы с ее участием стали настоящим достоянием казахского кино, и каждый раз с удивлением и восхищением смотрим «Ангел в тюбетейке», «Девушка-джигит», «Меня зовут Кожа», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Необычный день», «Волчонок среди людей», «Гаухартас», «Аруана», «Абай» и другие.

Если в театре лебединой пес­ней Бикен-апа стала роль Корлан в спектакле «Естайдың Қорланы», то в кино – первый казахстанский сериал «Перекресток». Это был и ее перекресток судьбы. Она снова пробовала себя в новом жанре и нашла, привнесла в многосерийную ленту частичку своего удивительного таланта. Как когда-то она училась у мэтров театрального искусства, так и молодые казахстанские актеры учились у нее, Бикен Римовой, настоящей дочери казахской степи.

Бикен Римова прожила не самую легкую жизнь. Судьба не раз испытывала ее на прочность. Потеря дорогих ее сердцу супруга и сына подкосили сильную и мудрую женщину. Она как могла боролась с болью: работала, снималась в кино, играла в театре, писала пьесы, растила детей и внуков, оставаясь замечательной матерью и внимательной бабушкой.

Перед новым, 2000 годом собиралась даже на новогодний вечер, который мэр города проводил для деятелей культуры. «Там, наверное, будут подарки, – заявила она с детской непосредственностью. – Я пойду, я не могу без общества, без артис­тической среды».

«Если врач разрешит, иди хоть на 10 встреч», – сказал ей сын Кобей Хусаинов. – Хотя она нас вообще-то редко слушала – всегда поступала по-своему, здесь почему-то быстро согласилась. Врач же сказал, что состояние крайне тяжелое и нужно немедленно ложиться в больницу. Сначала она несколько дней находилась в терапии, потом попала в реанимацию… и через три дня тихо ушла…» Вместе с ней ушла эпоха, осталась только память.

Теперь на сцене мы не увидим эту талантливую актрису, но режиссеры ставят ее пьесы. Одну из них, «Қос Мұнлық», в честь открытия нового театрального сезона и предстоящего юбилея показали в Талдыкоргане, в теат­ре ее имени. Зрители снова пришли к Бикен Римовой. Она снова была на сцене, как и всегда заставила зрителей задуматься о самом высоком чувстве на земле – о любви. Если уходит любовь, вместе с ней уходит жизнь. Почему и кто позволил обижать мать? Почему она плачет и где найти покой ее израненному предательством сердцу? Вопросы, ответы на которые зритель должен дать сам. В этом она вся – непревзойденная, талантливая Бикен Римова. Она как будто заглянула далеко вперед и увидела, что современное общество в погоне за красивой жизнью может просто потерять себя. Она нас предупреждает, нам стоит к ней прислушаться.