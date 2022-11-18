Культура В 2023 году исполнится 100 лет со дня рождения замечательной актрисы театра и кино, народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой 18 ноября 2022 г. 2:00 Жанар Мыктыбаева, область Жетысу В 2023 году исполнится 100 лет со дня рождения замечательной актрисы театра и кино, народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой. В честь предстоящего юбилея в Талдыкоргане новый театральный сезон открыли постановкой ее пьесы «Қос мұңлық». Судьба удивительным образом хранила будущую звезду театрального искусства Казахстана Бикен Римову. Словно берегла талант, подаренный Всевышним. Неизведанными дорогами он ведет нас по жизни, и счастлив тот, кто понимает свое призвание и выбирает сердцем дело своей жизни. Мечтала ли о сцене маленькая Бикен, когда еще совсем ребенком, гонимая лихими событиями XX века, оказалась вместе с семьей в Кыргызстане? Пожалела ли она о выбранном пути, когда поздними вечерами возвращалась в холодное общежитие в промокших и разваливающихся сапогах? Понимала ли она свое высокое предназначение? Конечно, понимала. Иначе откуда бы такая преданность? Где она брала силы играть каждую роль как последнюю? Театр стал ее судьбой, счастьем и величайшим откровением жизни. Более полувека она проработала в Казахском государственном академическом театре драмы имени. М. Ауэзова и оставалась преданной ему до конца своей жизни. Молодость и студенчество пришлись на военную пору. Трудное полуголодное время. Но была мама. Она из последних сил поддерживала дочь и привозила из аула нехитрый набор продуктов. Однажды даже подарила сапоги с галошами. Бикен шутила и говорила подругам: «Если хотите увидеть ханские сапоги, то посмотрите на мои ноги». Несмотря ни на что, молодость брала свое – учеба сменяла практику, миновала еще одна суровая зима, а вот весна оказалась не такой благосклонной. Смерть забрала у девушки единственного родного человека. Хоронили маму в Алма-Ате всего несколько человек. Уже после войны она хотела установить надгробный памятник, но захоронение так и не смогла найти. «В семь лет осталась без отца, в семнадцать – без матери. Может, поэтому я так рано и повзрослела», – пишет в своей книге Бикен Римова. Радостью сердца оставался театр. В 1943 году, когда девушка училась на третьем курсе театрального училища, преподаватель актерского мастерства Аскар Токпанов решил поставить пьесу М. Ауэзова «Еңлік-Кебек». Вместе с Жамал Жалмухамбетовой эту роль во втором составе получила Бикен Римова. Образ Енлик на сцене в разные годы создавали актрисы Айша Абдуллина и Катира Дарибаева, Куляш Байсеитова и Рабига Есимжанова. Репетиции второго состава были редкими, чаще всего над созданием образа приходилось работать самостоятельно. Актриса искала в себе черты лица Енлик, находила общее в характерах и жизни. Енлик метко стреляла из лука – записалась в стрелковый клуб Бикен. Девушка старалась доказать самой себе и окружающим, что не зря ела актерский хлеб, тщательно продумывала слова, интонацию, движения, мимику. Но как только выходила на сцену во время репетиции, то не понимала, откуда появлялись растерянность и скованность. Но рядом были настоящие учителя – мастера сцены Камал Кармысов, Сейфолла Телгараев, Жагда Огизбаев, благодаря которым она многому научилась. «Они учили не словами, а делами, своей актерской игрой, своим талантом и способностью перевоплощения. Они учили убеждать, верить им, смешили и заставляли учащенно биться сердце зрителя, плакать и страдать», – пишет в своей книге Бикен Римова. Она хорошо помнит свой первый спектакль и рассказывает, как дрожали ее колени, и когда на ее лицо упал свет софитов, произнесла про себя: «Пусть этот свет станет моей путеводной звездой». Именно в эти минуты она впервые почувствовала себя настоящей актрисой. На другой день девушку уже официально приняли на работу в театр. Радости не было предела, и она впервые ощутила себя частью большого театрального мира, который «на сцене творит жизнь». Спектакль «Еңлік-Кебек» заставил ее отбросить все сомнения и поверить в свой талант. Через тринадцать лет режиссер обновил его, и в 1956 году зрители увидели новую постановку. Перед ними те же любимые герои, но как изменились их характеры, взгляды на жизнь! Енлик теперь не та плачущая и грустная девушка. Она – борец за свое женское счастье, не побоявшаяся полюбить и готовая погибнуть за свое чувство. «Трагедия любви в нашем спектакле достигла накала шекспировских страстей, и это стало результатом совместной талантливой работы актеров и режиссера», – читаем мы у Бикен-апа. «Какая интересная природа самого актера!» – восхищается актриса и пишет, что некоторые роли актеры ждут годами. Порой ждут всю жизнь. Бикен Римовой повезло. Одну из ярких и любимых ролей она сыграла в самом начале своей творческой судьбы. И стала она одной из ключевых. Позже актриса создаст не менее великолепные образы, глубокие и искренние, но Енлик останется одной из самых любимых. Театральные критики одаривали положительными отзывами, а зрители благодарили. «Мы купались в лучах своей славы. Особенно высокую оценку нашей работе дал автор пьесы Мухтар Ауэзов. После премьеры он пригласил всю труппу к себе домой, посадив меня с одной стороны, а Шолпан Жандарбекову – с другой, и говорит: «А теперь приступайте к «Айман-Шолпан». Бикен, ты будешь играть Айман, а Шолпан – Шолпан». Вспоминая эти дни, Бикен апа пишет, что даже эти воспоминания сами и есть непревзойденное счастье. Потом были другие, не менее важные роли в жизни актрисы. С каждой из них росло ее мастерство. Она была непревзойденной в образе Матери Земли в пьесе «Ана – Жер-ана» по повести Шынгыса Айтматова. Мне кажется, эта роль словно написана для нее. Невозможно передать свои чувства, когда ты слышишь монолог Матери Земли. Как он волновал, тревожил сердца зрителей, матерей и сыновей, чья боль все еще кровоточила. Это был 1964 год, со дня окончания войны прошло только двадцать лет. В ряду незабываемых женских образов особняком стоит Гайни в спектакле «Кутпеген кездесу» по пьесе Т. Ахтанова Азербайжана Мамбетова. Снова – боль, снова – любовь. Она не дает забыть любимого, живет надеждой на встречу, растит дочь, словно отец рядом и только недавно вышел из дома. Сколько веры и надежды таит бедное женское сердце, так и не успевшее в полной мере вкусить плоды любви, испытать заботу и почувствовать внимание. Но Гайни верит и ждет. Ее сердце не способно предать и понять предательство. Этот удивительный образ юной и хрупкой Гайни, созданный Бикен Римовой, – символ настоящей преданности. Она хранит семейный очаг и не дает угаснуть ему ни при каких обстоятельствах. Сколько боли звучит в ее голосе при встрече с Мырзахметом! А ведь прототипы таких женщин можно было встретить всюду, они жили и работали рядом. Много лет ждали своих супругов с войны Мертай и Кульжамал, супруги ее коллег. Этот собирательный образ Гайни болью отзывался в сердцах зрителей, заставлял тосковать, спорить, никого не оставляя равнодушным. Во многом благодаря талантливой игре замечательной актрисы. «Сколько прошло лет, а ее голос звучит у меня в ушах. Я была совсем молодая, когда впервые посмотрела этот спектакль, но какой болью он отозвался в моем сердце! Я очень долго отходила, все не могла простить предательство Мырзахмета. Хотя еще и не была замужем, но у меня было такое чувство, что предали именно меня», – делится своими воспоминаниями Куляш Сейдахметова, жительница Талдыкоргана. Думаю, под таким впечатлением после спектаклей с участием Бикен Римовой были многие и многие зрители. В Бикен Римовой, как отмечали многие ее коллеги, умело сочетались внешняя и внутренняя красота, скромность и самобытность, доброта души и открытость характера. Ее талант, сотни тысячи раз помноженный на труд, давал всплеск положительной энергии, невольно заражавшей окружающих. Созданные образы были узнаваемыми в ауле и в городе, они жили среди нас, были понятны и близки каждому из нас. Какие бы роли ни играла Бикен Римова, в каждой из них оставалась частичка ее души. Именно поэтому ее образы просто невозможно повторить. Она, проработав в театре почти шестьдесят лет, создала их сотни. Хрупкая и нежная, сильная и непреклонная, она разная. В этом весь талант Бикен Римовой, воплотившей в своей главной роли жизнь простой казахской женщины, в какое бы время она ни жила. В каждом ее перевоплощении мы чувствуем любовь к жизни, веру в доброту мира, торжество справедливости, порой отречение от себя во имя любви к своим близким и родным. Спустя много лет мы, зрители, понимаем, что талант и мастерство простой казахской девушки, выросшей в далеком ауле и пробившейся сквозь перипетии жизни, ярко вспыхнувшей на одной из главных театральных сцен страны – это и есть наше богатство. Как повезло, что на ее творческом пути встречались режиссеры, такие, как Аскар Токпанов, Азербайжан Мамбетов, Альжапар Абишев, и другие, разглядевшие этот самородок, увидевшие в ней актрису самобытную, уникальную, с особым творческим почерком. Я не театральный критик, обыкновенный зритель. Не увидела ее в театре. Но фильмы с ее участием, ее женские образы, созданные на кинопленке, рассказывают о таланте актрисы не менее ярко, чем театральная сцена. «Меня зовут Кожа». Любимая настольная книга и один из самых интересных фильмов нашей современности. Казалось бы, простая история о жизни обычной казахской семьи, где роль матери главного героя играет Бикен Римова. В детстве мы смотрели на шалости мальчишек Султана и Кожи, а сейчас, став взрослее, внимательнее вглядываемся в лицо его мамы и бабушки, ищем в них родные черты и находим. Вглядываемся и понимаем, что мать снова выше личного счастья ставит жизнь семьи, сына, и она, возможно, никогда не выйдет замуж и, кто знает, сколько еще слез выплачет в подушку. Но об этом никто никогда не узнает, нет времени у Миллат быть слабой. Все это внимательный зритель видит в образе героини Бикен Римовой. Драма и комедия шли в ее творчестве рука об руку. Фильмы с ее участием стали настоящим достоянием казахского кино, и каждый раз с удивлением и восхищением смотрим «Ангел в тюбетейке», «Девушка-джигит», «Меня зовут Кожа», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Необычный день», «Волчонок среди людей», «Гаухартас», «Аруана», «Абай» и другие. Если в театре лебединой песней Бикен-апа стала роль Корлан в спектакле «Естайдың Қорланы», то в кино – первый казахстанский сериал «Перекресток». Это был и ее перекресток судьбы. Она снова пробовала себя в новом жанре и нашла, привнесла в многосерийную ленту частичку своего удивительного таланта. Как когда-то она училась у мэтров театрального искусства, так и молодые казахстанские актеры учились у нее, Бикен Римовой, настоящей дочери казахской степи. Бикен Римова прожила не самую легкую жизнь. Судьба не раз испытывала ее на прочность. Потеря дорогих ее сердцу супруга и сына подкосили сильную и мудрую женщину. Она как могла боролась с болью: работала, снималась в кино, играла в театре, писала пьесы, растила детей и внуков, оставаясь замечательной матерью и внимательной бабушкой. Перед новым, 2000 годом собиралась даже на новогодний вечер, который мэр города проводил для деятелей культуры. «Там, наверное, будут подарки, – заявила она с детской непосредственностью. – Я пойду, я не могу без общества, без артистической среды». «Если врач разрешит, иди хоть на 10 встреч», – сказал ей сын Кобей Хусаинов. – Хотя она нас вообще-то редко слушала – всегда поступала по-своему, здесь почему-то быстро согласилась. Врач же сказал, что состояние крайне тяжелое и нужно немедленно ложиться в больницу. Сначала она несколько дней находилась в терапии, потом попала в реанимацию… и через три дня тихо ушла…» Вместе с ней ушла эпоха, осталась только память. Теперь на сцене мы не увидим эту талантливую актрису, но режиссеры ставят ее пьесы. Одну из них, «Қос Мұнлық», в честь открытия нового театрального сезона и предстоящего юбилея показали в Талдыкоргане, в театре ее имени. Зрители снова пришли к Бикен Римовой. Она снова была на сцене, как и всегда заставила зрителей задуматься о самом высоком чувстве на земле – о любви. Если уходит любовь, вместе с ней уходит жизнь. Почему и кто позволил обижать мать? Почему она плачет и где найти покой ее израненному предательством сердцу? Вопросы, ответы на которые зритель должен дать сам. В этом она вся – непревзойденная, талантливая Бикен Римова. Она как будто заглянула далеко вперед и увидела, что современное общество в погоне за красивой жизнью может просто потерять себя. Она нас предупреждает, нам стоит к ней прислушаться. Пред. След. Пред. След.