В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества

Общество
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Такие данные озвучил на брифинге начальник недавно созданного департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Суюнбай.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Профильное подразделение призвано заниматься исключительно выявлением и раскрытием киберпреступлений, а главное – разработкой стратегических шагов по борьбе с ними, что может стать вполне возможным, ведь в эту службу вошли сотрудники, имеющие специальное образование в области ІТ.

– Ни для кого не секрет, что с развитием цифровых технологий и ростом числа пользователей Интернета виртуальное прост­ранство все чаще становится местом совершения мошеннических действий, что приводит к значительным финансовым потерям со стороны граждан и организаций. Только с начала года зарегистрировано свыше 17 тысяч таких интернет-мошенничеств. Полиция на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение эффективности мер по борьбе с интернет-мошенничеством и осведомленности населения, – информировал Жандос Суюнбай.

Так, с 12 по 14 ноября в стране была проведена акция Anti-fraud: по горячим следам раскрыто 190 преступлений. В частности, выявлены факты нарушения авторских и смежных прав, неправомерного доступа к информации, распространения вредоносных компьютерных программ, распространения порнографии, кражи с использованием ІТ-технологий. Но наибольшее количество преступлений приходится на мошенничество в отношении интернет-пользователей, таких случаев зафиксировано 159.

При этом раскрыто 357 ранее совершенных преступлений и изъято 378 единиц продукции, запрещенной в свободном обороте. А в Атырау был задержан 25-летний молодой человек, который подозревается в совершении серии интернет-мошенничеств. Он размещал в Instagram фиктивные коммерческие предложения, связанные с продажей и сборкой игровых компьютеров.

– Мошенник использовал популярную платформу для привлечения клиентов, а затем принимал платежи за несущест­вующие товары. На данный момент установлена его причастность к восьми эпизодам мошенничества. В итоге потерпевшие понесли ущерб на общую сумму 36 миллионов тенге, – сообщил глава департамента.

Подобный факт был зарегист­рирован и в Туркестанской области. Там задержан 34-летний местный житель. Под предлогом вложения инвестиций в фонд он находил доверчивых граждан и тайно оформлял на них онлайн-кредиты, которые затем благополучно обналичивал. Сотрудниками МВД установлена его причастность к 81 эпизоду интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 337 млн тенге.

Жандос Суюнбай предупредил и о новой схеме мошенничества.

– Мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками энергетической компании, называя ваши Ф. И. О., адрес и сумму задолженности за электроэнергию. Затем лжесотрудники сообщают, что необходимо заменить электросчетчики, и предлагают поставить вас в электронную очередь. Для этого они просят отправить SMS-код, поступивший абоненту от номера 1414 или приложения E-Salyq Azamat. Через некоторое время поступает звонок от людей, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, которые утверждают, что ваш банковский счет был взломан и для защиты средств необходимо перевести деньги на «безопас­ный» счет, чего категорически делать нельзя, – пояснил спикер.

Понятно, что основная цель мошенников – выманить деньги путем всех этих манипуляций, и поэтому важно помнить, что настоящие сотрудники компаний, банков, государственных и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на сторонние счета и не просят у вас SMS-коды. В таких случаях следует немедленно прекратить разговор.

#МВД #интернет #мошенники #брифинг #киберпреступность

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