В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь

Как рассказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, в прошлом году адресная социальная помощь в регионе была назначена более 5 тыс. человек из 849 малообеспеченных семей, из бюджета было выплачено около 560 млн тенге. Из них дополнительные выплаты в размере 72,8 млн тенге назначены более 1 400 детям в возрасте от одного года до шести лет включительно.

– Уровень поддержки граждан с ограниченными возможнос­тями с каждым годом растет. В прошлом году более 22 тысяч человек были обеспечены средст­вами реабилитации, через специальный портал им были оказаны соцуслуги. В соответствии с решением местного акимата и областного маслихата налажена работа по единовременным социальным выплатам. Людям с инвалидностью два раза в год оказывается материальная поддержка в размере 77 тысяч тенге, детям – три раза в год в размере 105 тысяч тенге, – сообщил Жасулан Бисембиев.

В целом в 2024 году социальные выплаты получили около 70 тыс. пенсионеров, около 8 тыс. человек, потерявших кормильца, и около 30 тыс. многодетных семей.

Как отметила руководитель отдела социальных нормативов и социальной помощи областного управления координации занятости и социальных программ Жанар Кайседенова, в регионе проживают 25 438 людей с инвалидностью всех категорий, в том числе детей-инвалидов – 4 457 человек. В минувшем году через портал социальных услуг за средствами реабилитации и соцуслугами обратились 22 349 граж­дан с инвалидностью.

Уделяется внимание проекту «Будущее без барьеров». В прошлом году под потребности людей с инвалидностью были полнос­тью адаптированы 259 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и взрослым людям с инвалиднос­тью предоставляется социальная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 50 тыс. тенге. В рамках государственного социального заказа оказывается 118 услуг инватакси.

– В текущем году планируется обеспечить на 96 процентов средствами и социальными услугами реабилитации лиц с инвалидностью, обратившихся через портал социальных услуг. Для этого предусмотрено более трех миллиардов тенге. Также в комплексный план региона включен проект «Строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью на 150 мест в городе Атырау», начаты строительно-монтажные работы центра в селе Алмалы около города Атырау, – добавила Жанар Кайседенова.