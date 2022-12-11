В Акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная

Происшествия
Валентина Мелехова

Заледеневший дом сфотографировали в Костанае, передает Kazpravda.kz.

Скандалы вокруг нового микрорайона "Кунай" не утихают уже на протяжении нескольких месяцев. Все потому, что из-за пандемии и удорожания строительства, возведение многоэтажек затянулось более, чем на год. 

Первые жители здесь заселились только в сентябре этого года, а должны были заехать в новые квартиры еще летом прошлого года. 

Те, кто еще по-прежнему не стал счастливым обладателем ключей от новых квартир, с ужасом наблюдают за окончанием строительства.

Потенциальных владельцев квартир домов №2,3 в 21 квартале шокировали сталактиты, образовавшиеся прямо посреди квартир. 

В акимате Костаная пояснили, что ледяные столбы появились в результате порыва системы отопления. Дело в том, что отопление было запущено только в подвальной части этих двух домов. По этой причине система замерзла и радиаторы лопнули. 

"Строительство домов № 2, 3 в 21 квартале   мкр. "Кунай" осуществлялось подрядной организацией ТОО "Марал Курылыс", в октябре текущего года  договор с данной организацией  расторгнут  в виду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок.

На период определения новой подрядной организацией для завершения строительства, согласно заключенному договору сохранность домов обеспечивается охранной фирмой "Нур Сакшы".

При осмотре домов выявлено, что протекание воды произошло с крана "Маевского" в системе отопления. Отделом строительства города приняты меры. Работа будет завершена 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии", –прокомментировали ситуацию в акимате города.

В акимате также заверили, что все дефекты, которые образовались в результате порыва в системе отопления, будут устранены до заселения жильцов подрядной организацией. Правда ее еще предстоит найти. 

В данное время объявлен конкурс по госзакупу, где и определится строительная организация, которая завершит работы по возведению домов в мкрн. Кунай.

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