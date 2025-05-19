В этом году в Жаркаинском районе, на который приходится основной объем обработки против саранчи, впервые будут применены беспилотники «Фитосанитарии» для обработки сельхозугодий от вредителей на площади 5 000 гектаров

Фото: пресс-служба облакимата

Производительность одного дрона – до 50 гектаров в сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

В регионе ведутся плановые мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от саранчовых насекомых. Так, в текущем году запланированы химические обработки против итальянского пруса на площади 88,992 тыс. гектаров в 11 районах области,

На днях в Жаркаинском районе состоялся выездной оперативный штаб по борьбе с саранчовыми вредителями. Собравшимся продемонстрированы специализированные опрыскиватели для обработки сельхозугодий, автотранспорт для мониторинга очагов саранчовых вредителей, беспилотные авиационные системы (дроны) для обследования больших территорий. Вся техника показана в действии, специалисты представили алгоритмы мониторинга и обработки.

«Основной объем химических обработок приходится на Жаркаинский район, что представляет серьезную угрозу для сельхозкультур. Специалисты ранее выявили очаги саранчовых вредителей, который в настоящее время еще на стадии личинок, поэтому в ближайшее время на этих территориях будут проведены химические обработки», — сказал руководитель областного филиала фитосанитарной диагностики и прогнозов Нурбек Садыков.

На сегодня за счет республиканского бюджета в районе уже обработано 3 800 гектаров. В связи со сложным рельефом местности, обработку проводили с применением дельтапланов: 2 310 гектаров на территории села Пригородное, 1 490 гектаров в Валихановском сельском округе.