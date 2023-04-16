В Акмолинской области спасли провалившийся под лед табун лошадей: видео

Происшествия
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В одном из фермерских хозяйств Акмолинской области лошади едва не замерзли на заливных легах. 30 животных погибло в ледяной ловушке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК. 

Фото пресс-службы МЧС РК

На реке Ишим табун лошадей провалился под лед. 

Позже фермер объяснил, что лошади паслись в районе села Бастау, на заливных лугах, в воде. 

Однако погода резко изменилась. Из-за снежного бурана пастухи потеряли лошадей.

К месту происшествия совместно с местными исполнительными органами незамедлительно были направлены шесть спасателей, две единицы техники и одна моторная лодка.

Спасатели пробили ходом лодки лед и проводили лошадей до безопасного места, тем самым спасли от замерзания и утопления около 100 голов. 

Вначале животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, позже начали проходить по пробитой на льду дорожке. Таким образом табун добрался до суши. 

Однако на момент их прибытия выяснилось, что под лёд провалилось и погибло около 30 лошадей.

 

#ЧС #погода #Акмолинская область #метель

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