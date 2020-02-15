В Актобе 26 человек пострадали в результате столкновения автобуса и такси
В Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и автомашины службы такси, сообщает Polisia.kz.
"На перекрестке улиц Г. Жубановой и О. Сеитова столкнулись автомашина "Фольксваген-Поло", принадлежащая службе такси, и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №37, который перевернулся в результате дорожной аварии. 26 пассажиров автобуса (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в больницы “скорой помощи” города Актобе бригадой медиков и нарядами патрульной полиции", - говорится в информации.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
Департамент полиции Актюбинской области просит автомобилистов в условиях гололедицы быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Также автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резкого торможения.