В Актюбинской области до конца года откроют 12 комфортных школ

Образование
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До конца 2025 года в Актюбинской области завершится строительство и ввод в эксплуатацию 12 новых школ, соответствующих стандартам национального проекта «Комфортная школа», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Учебные заведения строятся с акцентом на создание благоприятной, современной и безопасной среды для детей.

Одна из таких школ расположена в жилом массиве Саяжай-1 города Актобе. Учебное заведение рассчитано на 300 ученических мест. Строительно-отделочные работы, которые выполняет ТОО «Бабәк-Құрылыс», находятся на финальной стадии: завершено благоустройство пришкольной территории, внутри здания проведены отделочные работы. Ожидается, что школа примет первых учеников уже в новом учебном году.

«На сегодняшний день строительство завершено на 90%. Остались только внутренние инженерные работы. В школе предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека, столовая — все условия для комфортного обучения созданы», — рассказала менеджер «Бабәк-Құрылыс» Акмарал Алимбаева.

По информации заместителя руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслана Жарасбаева, все объекты проекта будут завершены и сданы до конца текущего года.

«По поручению Президента страны в рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе возводятся 14 учебных заведений. Две школы - в жилых массивах Есет батыр и Акжар-2 - уже введены в эксплуатацию весной текущего года и функционируют. Строительные работы на оставшихся 12 объектах завершаются, ввод в эксплуатацию запланирован на ближайшие месяцы», — отметил Жарасбаев.

Из 14 школ, строящихся в рамках проекта, 10 объектов расположены в областном центре, ещё 4 — в районах Мугалжарском, Мартукском и Темирском. Общая проектная мощность всех школ составляет 11 400 учебных мест.

#Актюбинская область #Образование #комфортные школы

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