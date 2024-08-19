Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Для новорожденного малыша в администрации выбирают имя, сообщает Kazpravda.kz

Изобраажение сгенерировано Copilot

Семья приматов в алматинском зоопарке впервые дала потомство.

«Друзья, у нас еще одна радостная новость! Узнаете этих обезьян? Их вид должен быть у всех «на слуху»))). Он герой многих кинофильмов. Так вот, у наших бурых капуцинов Джека и Бони третьего августа родился малыш. Это их первый ребенок. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Пол малыша пока неизвестен, поэтому пока не дали ему имя», – говорится в сообщении.

В комментариях подписчиков попросили написать названия фильмов, в которых снимались бурые капуцины.

#Алматы #зоопарк #малыш #капуцины #детеныш

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