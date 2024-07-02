В Алматинской области активно строятся 26 комфортных школ – мажилисмен

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Максим Рожин ознакомился с ходом строительства школы на 1500 мест в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области, которая возводится в рамках национального проекта «Комфортная школа»

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Решение проблемы дефицита ученических мест – важный приоритет в предвыборной программе партии.

Бюджет на строительство школы составил 6,6 млрд тенге. В новом учебном заведении будут созданы все условия для получения качественного образования: учебные кабинеты, технологические мастерские, спортивный зал, актовый зал, столовая, лаборатории, компьютерные классы и медицинский кабинет. Представитель подрядной организации заверил, что строительство будет завершено до конца этого года.

«В рамках предвыборной программы партии AMANAT в Алматинской области активно строятся 26 комфортных школ. Кроме того, в этом году запланировано начать строительство еще 27 школ. Строительство непосредственно школы в Каскелене завершено на 60%. Подрядчики должны сдать объект вовремя. Конечно, важно, чтобы строительство соответствовало всем стандартам. Мебель для школ, строящихся в рамках нацпроекта «Комфортная школа», должна быть полностью отечественного производства», – сказал Максим Рожин.

Чтобы проверить качество предоставляемой продукции, депутат посетил предприятие по производству мебели ТОО «Алатау Прогресс КЗ». Он встретился с рабочими производственного цеха, где трудятся около 100 человек. Депутат рассказал об актуальных изменениях в законодательстве и о работе партии в рамках предвыборной программы.

По словам учредителя мебельного цеха Бауыржана Молдабаева, школьная мебель, производимая на этом заводе, получила высокую оценку заказчиков и пользуется спросом. По итогам 2023 года объем производства составил 2 млрд тенге.

«Современная мебель должна соответствовать всем требованиям безопасности. В последнее время доля отечественного содержания в производстве значительно увеличилась. Однако необходимо продолжать работать над этим, а также над расширением рынка сбыта готовой продукции, так как импорт доминирует в легкой промышленности. Мы готовы помочь в этом», – отметил депутат Мажилиса.

На сегодня в Енбекшиказахском, Карасайском, Жамбылском, Илийском и Талгарском районах 39 школ работают в три смены. Более 26 тысяч учеников нуждаются в дополнительных школьных местах. Для решения этой проблемы в рамках областной предвыборной программы партии AMANAT на 2023-2027 годы планируется строительство 53 школ по проекту «Комфортная школа».