В Алматинской области спасли семью грибников
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Семья пропала в горах Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.
12 августа мама с тремя детьми выехала на внедорожнике за грибами в сторону плато Асы и к вечеру домой не вернулась.
Тревогу забила бабушка детей. Телефон был выключен. На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.
Всю ночь велись поиски и лишь в 10 утра грибников удалось найти.
В медицинской помощи никто не нуждался.
Как выяснилось, поздно вечером они не смогли спуститься из-за погодных условий и решили переночевать в машине.