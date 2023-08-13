В Алматинской области спасли семью грибников

Семья пропала в горах Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

12 августа мама с тремя детьми выехала на внедорожнике за грибами в сторону плато Асы и к вечеру домой не вернулась.

Тревогу забила бабушка детей. Телефон был выключен. На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Всю ночь велись поиски и лишь в 10 утра грибников удалось найти.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Как выяснилось, поздно вечером они не смогли спуститься из-за погодных условий и решили переночевать в машине.