В Алматы завтра протестируют систему оповещения о ЧС

Сегодня начнется тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

На первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android.

Завтра в 12:00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступит тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках:

«Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде», «Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», Remain calm. The public alert system is being tested.

На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.

Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технология Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.