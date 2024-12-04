В Алматы будут штрафовать подрядчиков за плохую уборку дворов и улиц

Таза Казахстан, Экология
115
Венера Баталова
корреспондент

В мегаполисе ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий

Фото: акимат Алматы

Во время Недели чистоты в рамках концепции «Таза Қазақстан» в городе прошла массовая уборка улиц и общественных пространств с целью подготовки к зимнему сезону. Особе внимание уделено дворовым территориям, передает Kazpravda.kz

Как известно, с 1 января 2023 года по поручению акима Алматы Ерболата Досаева внутридомовые территории убирают за счет средств акиматов районов. До этого существовала проблема некачественной работы дворников КСК, на что постоянно жаловались жители. Акимат района не располагал средствами на эту работу. Кроме того, образовался правовой вакуум, когда внутридомовые территории при создании объединений собственников имущества и простых товариществ оставались практически бесхозными.

Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь подрядные организации, отвечающие за чистоту улиц, парков и дворов, несут строгую ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Как отметил аким Бостандыкского района Санджар Алин, для контроля качества уборки используется система обратной связи через председателей ОСИ и КСК, а также с жителями района через мессенджеры.

«Если подрядчики не выполняют свои обязательства, мы оперативно реагируем. Сначала штрафуем начальника участка, затем саму организацию. Если ситуация не исправляется, мы расторгаем договор через суд. Уже есть подрядчик, которому направлено досудебное письмо», – сообщил аким района.

В целом в Бостандыкском районе уборка территорий проводится на системной основе. Так, ТОО «Stamp Service» проводит работы по уборке и содержанию 4 парков, 13 скверов, 9 бульваров, разделительных полос, мест общественного пользования, набережных рек Большая Алматинка и Есентай и транспортных развязок общей площадью 309,7 га. Также силами подрядчика проводится очистка арычных сетей протяженностью 13,4 км.

КГП «Алматы Тазалык» проводится уборка в пределах территории района дорожного полотна 6 транспортных развязок, 263 улиц и проездов общей протяженностью 272,9 км. Кроме того, ведется механизированная и ручная уборка тротуаров протяженностью 180,9 км площадью 456 678 кв. м. Производится очистка и содержание арычных сетей на 115 улицах района протяженностью 164,1 км. На очистке арычной системы задействовано 7 единиц спецтехники, 28 дорожных рабочих.

ТОО «ЕвразияКазИнвест» осуществляется содержание 7 надземных и 12 подземных пешеходных переходов. Содержанием дворов занимаются такие подрядные организации района, как ТОО «АБС-ЛД Строй», ТОО «Аван Құрылыс», ТОО «Алматы дормеханизация», ТОО «Senim Group Construction» на ежедневной основе проводится санитарная очистка 670 внутридворовых территорий.

Вместе с тем, по информации заместителя руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Жаната Жакупбека, ежедневный выход техники на уборку улиц в дневной период составляет около 600 единиц и 800 дорожных рабочих, в ночную смену - 220 единиц техники и до 250 дорожных рабочих.

Силами 9 подрядных организаций помимо ГКП «Алматы тазалық» санитарная очистка производится с 2318 улиц общей протяженностью свыше 2,7 тыс. км. На зимний период для обслуживания территорий подготовлена 841 единица техники, к расчистке дорог и тротуаров будут привлечены 1400 дорожных рабочих.

#Алматы #уборка #улицы

Популярное

Все
Лица старого Уральска
Коммунальная перезагрузка
Хендмейд «с душой» стоит дорого, но ценится еще выше
В столице начали выпускать макароны без глютена
Супермаркеты Караганды завышали цены
Посредников станет меньше
Инвестиции в здоровье людей
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Обращаясь к истокам
«Умные» огни современного города
От идеи к воплощению
Танец в «западне»
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Тогызкумалак в Латинской Америке
Героический эпос в новом прочтении
Сказка про люрекс
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
В поисках Шерлока Холмса
Кузница музыкальных кадров
Здесь оживает история
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Новая система уборки в Алматы: многолетние контракты, совре…
В Алматы в преддверии зимы привели в порядок рощу Баума
Неделя чистоты: с улиц Алматы вывезли более 10 тысяч кубоме…
В Туркестане прошел первый саммит «Aral-2024»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]