Сегодня ранним утром огнеборцы Алматы тушили возгорание 6-этажного административного здания по улице Новгородская в Жетысуском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

На месте спасатели работали по повышенному рангу.

Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, пожар имел развившуюся форму. Кровля и обшивка здания была полностью охвачена пламенем.

Развитию пожара способствовал взрыв емкостей с лакокрасочной продукцией, тушение осложнялось большой горючей загрузкой внутри здания, а именно наличием лакокрасочных изделий.

На месте под руководством начальника ДЧС Алматы полковника Нурлана Атыгаева работает оперативный штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды. Также для тушения привлечен автопоезд МЧС.

По пострадавшим информация не поступала.