В Алматы оштрафовали крупную автозаправочную станцию

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Основанием стало заявление местного ОО «Центр комплексного общественного мониторинга». В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения прав потребителей:

- на топливно-раздаточном оборудовании АЗС и в фискальном чеке отсутствие информации об экологическом классе бензина;

- информационный стенд был в отключенном состоянии;

- отсутствие информации на здании АЗС и внутри помещения;

- отсутствие декларации о соответствии.

В результате возбуждено дело по пункту 1 части 1 статьи 415 КоАП и вынесено постановление о наложении штрафа в размере 310 МРП.



В ведомстве напомнили, что информация о наименовании, марке, в том числе экологическом классе топлива при розничной реализации автомобильного бензина и дизтоплива, предназначена для потребителей и должна размещаться в доступных местах.