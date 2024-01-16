В Алматы оштрафовали крупную автозаправочную станцию

Департамент КТРМ МТИ РК по городу Алматы провел внеплановую проверку заправочной станции - ТОО «VIP Trade Company», передает корреспондент Kazpravda.kz
Основанием стало заявление местного ОО «Центр комплексного общественного мониторинга». В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения прав потребителей:
- на топливно-раздаточном оборудовании АЗС и в фискальном чеке отсутствие информации об экологическом классе бензина;
- информационный стенд был в отключенном состоянии;
- отсутствие информации на здании АЗС и внутри помещения;
- отсутствие декларации о соответствии.
В результате возбуждено дело по пункту 1 части 1 статьи 415 КоАП и вынесено постановление о наложении штрафа в размере 310 МРП.
В ведомстве напомнили, что информация о наименовании, марке, в том числе экологическом классе топлива при розничной реализации автомобильного бензина и дизтоплива, предназначена для потребителей и должна размещаться в доступных местах.
"На топливно-раздаточном оборудовании должна размещаться информация о марке топлива и указывается в кассовых чеках. Каждый потребитель имеет право ознакомиться с информацией и качеством топлива, так как некачественный бензин может привести к неисправности транспортного средства", – отметили в госоргане.