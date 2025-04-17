Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ночь на 22 декабря 2024 года у бара «Barland» в Медеуском районе города Алматы произошел инцидент с участием посетителей и охраны заведения. Конфликт между сторонами перерос в драку, в ходе которой ножевое ранение получил сотрудник полиции, прибывший по вызову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Во время происшествия один из охранников произвел два выстрела из незарегистрированного травматического пистолета.

Установлено, что он не имел разрешения на ношение и применение оружия, а также не был официально трудоустроен — охранные услуги оказывались им на разовой основе без оформления.

По итогам следствия оба участника задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Cуд приговорил охранника к 5 годам лишения свободы, второго участника — к 1 году 6 месяцам.

С целью предотвращения аналогичных правонарушений, при координации прокуратуры города, в увеселительных заведениях в выходные и праздничные дни организовано дежурство сотрудников полиции.