В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева

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Виктория Вовк

Урал Тансыкбаев родился в Ташкенте в многодетной казахской семье. Его отец Тансыкбай, наверное, вряд ли мог даже предполагать, что один из его сыновей станет художником, которого будут называть классиком советского Востока. Но, быть может, именно в этой трудовой среде, среди пыльных улиц старого Ташкента, среди тканей, орнаментов, ковров, плодов и лиц, впитавших южное солнце, мальчик впервые увидел главный сюжет своей будущей живописи – жизнь, как она есть.

фото Юрия Беккера

– Выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева – событие действительно выдающееся, – отметила искусствовед Зельфира Трегулова. – Не только потому, что столь масштабная экспозиция художника проводится впервые за сорок лет, но и потому, что в этих залах словно собрана сама судьба человека, который прошел через авангард и классику, через боль войны и тишину горного пейзажа и остался честным в искусстве до самого конца.

Экспозиция объединяет фонды четырех крупных музеев Центральной Азии: Государственного музея искусств, Дома-музея У. Тансыкбаева (Ташкент), Нукусского музея им. И. В. Савицкого и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Особенное место в творчестве Урала Тансыкбаева занимает тема Великой Отечественной. Он не просто писал о войне – он прошел ее сам. Эти впечатления оставили след не только в памяти, но и в живописи. Цветовая палитра данной серии его работ почти монохромна: серо-коричневая гамма, как пыль на сапогах и гарь на стенах. Но в этих тонах звучит не просто трагедия. В них – внутреннее сопротивление, достоинство, молчаливое понимание глубины происходящего.

И после войны он еще долго будет возвращаться к таким темам. Именно в это время меняется и его манера: он отходит от декоративности ранних работ, переходит к тональной живописи. Его горы, равнины, водные глади – уже не просто виды. Это размышления, это поиск.

А начинал он совсем иначе – с ярких, насыщенных цветом композиций, вдохновленных модернизмом, импрессионизмом, традициями народного искусства. В работах 1930-х годов отображал новое время, в которое верил. В полотне «Новое и старое» или в эскизах фресок стремился показать, как рождается будущее.

Но подлинная сила Тансыкбае­ва раскрывается в зрелом творчестве. Пейзажи 1950–1970-х годов – это уже не просто взгляд художника. Это взгляд человека, который многое понял. В картинах этого периода нет персонажей, но есть душа. Он пишет Аральское море, Иссык-Куль, берега Волги и Черного моря. Его палитра вновь становится яркой, но не кричащей – это свет внутреннего покоя.

«Я хотел, чтобы зритель растворился в природе, – говорил он. – Чтобы почувствовал свет, заключенный в одуванчиках и сирени, как в детских воспоминаниях. Для меня живопись – это не рассказ о человеке, а его присутствие в мире».

Выставка в Алматы – не просто ретроспектива. Это возвращение к важному разговору. О том, как художник может быть современным и вневременным. Как можно сохранить голос, не поддаваясь моде. Как возможно пройти через эпоху и остаться чистым.

#Алматы #выставка #Урал Тансыкбаев

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