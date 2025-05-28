В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
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Виктория Вовк
Урал Тансыкбаев родился в Ташкенте в многодетной казахской семье. Его отец Тансыкбай, наверное, вряд ли мог даже предполагать, что один из его сыновей станет художником, которого будут называть классиком советского Востока. Но, быть может, именно в этой трудовой среде, среди пыльных улиц старого Ташкента, среди тканей, орнаментов, ковров, плодов и лиц, впитавших южное солнце, мальчик впервые увидел главный сюжет своей будущей живописи – жизнь, как она есть.