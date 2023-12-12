В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс KHAN

В рамках совместной работы акима­та Алматы и городской антикоррупционной службы в горной местности было выявлено 52 объек­та, возводимых с нарушением требований закона и строи­тельных норм. Один из них, который попал под снос, – жилой комплекс KHAN, расположеный по ул. Витебской, 44⁄3, 44-а. По официальной информации, данный объект возводился ТОО «Tennis.kz» без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В отношении заказчика управлением градостроительного контроля применены меры по ст. 316 ч. 1, 321, 462 ч. 3 Кодекса РК об административных правонарушениях. Кроме того, 28 апреля текущего года подано исковое заявление на его снос в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. После судебных разбирательств – 24 октября 2023 года – постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменений. Снос незаконного объекта проводится в присутствии судебных исполнителей департамента юстиции. Отметим, что еще по 19 объектам вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.