В Алматы поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

Виктор Изюмников в свой юбилей получил поздравления от военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Совета ветеранов и заместителя акима Алматы Азамата Калдыбекова, который зачитал поздравление от премьер-министра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Виктор Изюмников родился в 1924 году и в 1942 году, в 17 лет, ушел на фронт. Он служил в Воздушно-десантных войсках, участвовал в боях в Венгрии, Австрии, взятии Вены и других городов, совершив более 100 прыжков с парашютом.

После войны Виктор Карпович посвятил свою жизнь агрономии и общественной деятельности. Он был заслуженным агрономом Казахстана, кандидатом экономических наук, депутатом Верховного Совета, членом ЦК Компартии Казахстана.

Его заслуги были отмечены орденами и медалями.