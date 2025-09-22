Фото: ДП Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, пресечена попытка доставки в город международной почтовой посылки с наркотическим средством растительного происхождения. Сверток прибыл из США.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев, это не единичный случай, подобные преступления выявлялись и ранее. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

К слову, в начале текущего года аналогичную криминальную посылку, доставленную из Таиланда в одно из отделений АО «Казпочта» в Алматинской области, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу РК. В пакете обнаружили экстракт каннабиса (гашишное масло) общим весом 800 г, замаскированный под импортную косметическую продукцию.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Решением суда виновный (получатель посылки) приговорен к 16 годам лишения свободы.