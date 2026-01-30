Ранее в ходе внеплановой проверки было выявлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Скрин с видео акимата Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о демонтаже МЖК «Достар Делюкс», расположенного в мкр. Мадениет, 185/8. Ранее в ходе внеплановой проверки было выявлено отсутствие полного пакета разрешительных документов.

В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на приведение земельного участка в исходное положение.

5 августа 2024 года управление подало иск в специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы о принудительном исполнении предписания. Решением данного суда исковое заявление удовлетворенно в полном объеме, 27 марта 2025 года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

После материалы были переданы в городской департамент юстиции на исполнение.

Демонтаж и обратная засыпка объекта проводится собственником самостоятельно во исполнение решения суда.