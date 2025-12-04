В Алматы приземлился самолет Thai AirAsia X

Гражданская авиация
149
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Открытие нового направления стало очередным этапом расширения присутствия бренда AirAsia в крупнейшем авиационном хабе Центральной Азии

Фото: ato.ru

Маршрутная сеть международного аэропорта казахстанского мегаполиса расширилась еще на один прямой рейс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Регулярное авиасообщение между Бангкоком и Алматы обеспечит тайский лоукостер Thai AirAsia X, входящий в крупнейший азиатский авиахолдинг AirAsia.

Впервые рейсы авиакомпаний холдинга AirAsia были обслужены в Алматы в 2024 году, а запуск нового направления повысит транспортную доступность между Казахстаном и Таиландом.

Рейсы по маршруту Бангкок (Аэропорт Донмыанг) - Алматы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В эксплуатации у авиаперевозчика воздушные суда класса Airbus A330-300, рассчитанные более чем на 360 пассажиров.

Thai AirAsia X известна как один из ведущих низкобюджетных перевозчиков в Юго-Восточной Азии, обеспечивающих дальнемагистральные перелеты.

 

#Алматы #рейс #самолет #Thai AirAsia X

