Фото: ato.ru

Маршрутная сеть международного аэропорта казахстанского мегаполиса расширилась еще на один прямой рейс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Регулярное авиасообщение между Бангкоком и Алматы обеспечит тайский лоукостер Thai AirAsia X, входящий в крупнейший азиатский авиахолдинг AirAsia.

Впервые рейсы авиакомпаний холдинга AirAsia были обслужены в Алматы в 2024 году, а запуск нового направления повысит транспортную доступность между Казахстаном и Таиландом.

Рейсы по маршруту Бангкок (Аэропорт Донмыанг) - Алматы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В эксплуатации у авиаперевозчика воздушные суда класса Airbus A330-300, рассчитанные более чем на 360 пассажиров.

Thai AirAsia X известна как один из ведущих низкобюджетных перевозчиков в Юго-Восточной Азии, обеспечивающих дальнемагистральные перелеты.