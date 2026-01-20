Фото: акимат Алматы

Под снос попало четырехэтажное здание по ул. Нусупбекова, 51. Ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены.



8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение.



"Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", - говорится в сообщении.