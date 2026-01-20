Собственнику был предписан демонтаж здания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы
Под снос попало четырехэтажное здание по ул. Нусупбекова, 51. Ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены.
8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение.
"Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", - говорится в сообщении.