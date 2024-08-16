В Алматы состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане

Фото: Минэнерго

В обсуждениях приняли участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.

Модераторами мероприятия выступили член городского общественного совета Борис Жапаров, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель Алматинского гражданского альянса Каиржан Абдыхалыков.

Генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин развеял миф о негативном воздействии АЭС на озеро Балхаш. Он заявил, что АЭС потребляет количество воды, сопоставимое с 0,3% от естественного испарения с поверхности озера.

Генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков отметил, что авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, а также крупнейшая в истории атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году заставили всю отрасль кардинально пересмотреть свои подходы к разработке, строительству и эксплуатации АЭС. По его словам, вопросы безопасности были поставлены во главу угла, что привело к масштабной модернизации уже действующих АЭС и существенным изменениям в проекты перспективных реакторных установок.

«Так появилось третье поколение реакторов с совершенно новой философией безопасности и улучшенными технико-экономическими показателями в целом», — подчеркнул Эрлан Батырбеков.

Руководитель ИЯФ Саябек Сахиев рассказал, что на базе Института ядерной физики уже много лет действует реактор, аналогичный тому, который планируется построить на будущей АЭС, если народ Казахстана примет соответствующее решение на референдуме.

«Когда-то рядом с институтом жило три тысячи человек, сегодня — 15 тысяч. Мы раздали 50 местным жителям специальные датчики, с которых еженедельно снимаем показания. Никаких критических изменений не зафиксировано», – сообщил он.

В ходе сессии «вопрос-ответ» Болатай Рахимов, проработавший 21 год акимом села Улкен, напомнил, что комиссия МАГАТЭ ещё 28 лет назад отметила целесообразность строительства АЭС именно на данной территории. Он также подчеркнул, что атомную энергетику намерен развивать и соседний Узбекистан.

Президент Международного общественного фонда «Жанашыр» Жаныл Апетова поддержала строительство АЭС. Она отметила, что, изучая зарубежную информацию, заметила успешную работу более 400 АЭС в 32 странах мира.

«Если мы хотим войти в число развитых стран и не хотим стать врагами для своей же страны, мы должны повысить нашу грамотность и поддержать этот проект», — заявила Жаныл Апетова.

Заслуженный энергетик Бакытжан Жаксалиев отметил, что существующий энергетический комплекс Казахстана не способен полностью решить важные задачи по обеспечению страны электричеством. Он подчеркнул, что только сбалансированное производство электроэнергии сможет удовлетворить текущие потребности.

«Реализация проекта атомной электростанции в Казахстане станет лишь первым шагом к созданию экологически чистой энергии, которая приведёт к снижению стоимости электроэнергии для потребителей», — заявил Жаксалиев.

Напомним, сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». В своём обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим он предложил решить вопрос строительства АЭС посредством проведения общенационального референдума.