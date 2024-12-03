В Алматы в преддверии зимы привели в порядок рощу Баума

Таза Казахстан
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Алматы в преддверии зимы завершается массовая уборка общегородских территорий и общественных пространств

Фото: Акимат Алматы

В рамках общереспубликанской концепции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом» по поручению акима города Ерболата Досаева с 25 по 30 ноября проведена масштабная уборка улично-дорожной сети, общедоступных мест, русел рек, уличных урн и арычной сети.

Сегодня активные жители Алматы собрались в одном из знаковых мест мегаполиса – роще Баума. В экологической акции приняли участие более 80 человек. Они не просто очистили парковую зону от мусора, но и показали пример всем горожанам о том, что нужно заботиться об окружающей среде. За время акции было собрано 300 мешков мусора.

«Экологическая акция «Таза Қазақстан», которая была инициирована Главой государства, призвана объединить всех, кто выступает против потребительского отношения к природе, обратить внимание на вопросы сохранности окружающей среды и привить культуру бережного отношения к месту, где живешь, убирать мусор за собой, тем самым повысив уровень экологической культуры и грамотности жителей и гостей мегаполиса», - отметил исполняющий обязанности директора природного парка «Медеу» Узак Жамбылулы.

Мероприятие стало примером того, как общественность может собраться вместе для решения актуальных экологических проблем. Среди участников были известные деятели культуры, призвавшие горожан следить за чистотой в общественных местах и заботиться о природе.

«Концепция «Таза Қазақстан» – это важный шаг к формированию экологической культуры и безопасного будущего нашей страны. Каждый житель должен внести в это свой вклад. Это необходимо для нас, для нашей природы, для будущих поколений. Мы своим примером намерены привлечь внимание к вопросам сохранения природы и чистоты и улучшить состояние окружающей среды. Относитесь бережно к природе», – сказала актриса театра традиционного искусства «Алатау» Алма Аманжолова.

 

Горожане и гости Алматы обращают внимание, что город стал заметно опрятнее. Есть отдельные участки, которые не сразу приводятся в порядок, но в целом усилия городских служб заметны.

«Я живу недалеко и вижу, что наше любимое место всегда убирают. Приятно, что жители разных возрастов не остаются равнодушными и принимают участие в полезных акциях. Видно, что городом занимаются, улицы и дворы стали опрятными и ухоженными. Не все, конечно, идеально, но это большой живой город, к сожалению, и сами жители часто сорят. Самое главное, что у акима города есть цель сделать Алматы ухоженным и чистым, в этом мы все должны участвовать», - поделилась наблюдениями местная жительница Алмагуль.

Напомним, в рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершили подготовку города к холоду и снегопадам. На зимний период для обслуживания города будет задействована 841 единица техники и 1 400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП «Алматы тазалық» пополнился 32 современными машинами. Санитарная очистка охватывает 2 318 улиц общей площадью 25,1 млн кв. м протяженностью 2 777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 10 подрядных организаций.

Особое внимание уделено очистке арычной сети города протяженностью 1 525 км. Ежедневно до 80 единиц техники и 320 рабочих вывозят из арычной сети около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика и листьев.

ТОО Eco Almaty проведена очистка русел рек Большая Алматинка на участке от пр. аль-Фараби до ул. Сатпаева; Есентай на участке от пр. аль-Фараби до ул. Шевченко, а также БАК имени Д. Кунаева в черте города Алматы протяженностью 19,2 км.

Кроме того, в рамках разработанных в соответствии с концепцией «Таза Қазақстан» новых правил на сегодня порядка 2 тыс. предпринимателей подписали паспорта благоустройства. Данные меры являются частью стратегии по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для алматинцев и гостей города.

#Алматы #уборка #Досаев #экоакция

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