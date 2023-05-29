Инвестиции алматинцев погорели на музыкальных лжепроектах Канады

t.me/afm_rk/1821

Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как сообщили в АФМ, Hit Beat Music (HBM Group) незаконно работала в Алматы, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. При этом HBM Group не зарегистрирована в Казахстане ни как юрлицо, ни как представительство или филиал, а также не имеет счета в банке.

Финпирамида предлагала доверчивым казахстанцам вкладываться в канадские музыкальные инвестпроекты со стабильной прибылью. Она сумела привлечь более 2 300 вкладчиков, которые вносили деньги наличными без приходных кассовых ордеров.

Предполагаемый организатор Hit Beat Music задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций и взят под стражу сроком до 2-х месяцев.

О том, как избежать сомнительных вложений и распознать финпирамиду, читайте здесь.