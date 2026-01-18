В Алматы заложили первый камень в строительство школы «Сириус»

I Саммит талантов прошел при сотрудничестве с образовательным центром «Сириус», в рамках которого состоялась церемония закладки первого камня в строительство школы и образовательного центра «Сириус», передает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс службу Премьер-министра

Фото: primeminister.kz

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители научного и педагогического сообществ.

В школе «Сириус» будут предусмотрены интегрированные программы по математике, физике, химии и биологии, а также междисциплинарные направления по искусственному интеллекту, космосу, инженерии и наукам о жизни на государственном и русском языках в соответствие с Государственным стандартом образования РК. 

Казахстанские школьники уже участвуют в программах центра «Сириус». В 2024 и 2025 годах они работали в проектных командах конкурса «Большие вызовы», а сборная страны завоевала 6 медалей на Международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров IJSO-2025. 

Участниками саммита стали одаренные школьники и педагоги естественно-научного и математического профилей. В программу саммита вошли презентация проекта школы и центра, лекции и мастер-классы специалистов «Сириуса», выставка проектов конкурса «Большие вызовы», а также курсы для учителей.

В программу саммита также включены научно-популярные лекции, мастер-классы ведущих экспертов Сириуса для школьников, программа повышения квалификации для педагогов математики и естественных наук. Школьники узнают, как развиваются генетические и информационные технологии, попробуют собрать и запрограммировать квадрокоптер или робота, познакомятся с тайнами работы мозга и поработают над проектными задачами от академических и индустриальных партнеров Образовательного центра «Сириус».

«Сегодня был заложен первый камень, и это не просто символический шаг. Это начало практической работы, которая определит, как будет выстроена школа, от формирования образовательных программ до организации учебного процесса. Проект ориентирован на интегрированные направления в области естественных наук и современных технологий и будет реализовываться в соответствии с государственными стандартами образования Республики Казахстан», — сказала Аида Балаева.

«Сегодня мы решаем стратегическую задачу, поставленную главами наших государств. Вместе с лучшими педагогами, учеными и представителями технологических компаний формируем умную, насыщенную и безопасную среду, где созданы все условия для развития талантов школьников Казахстана. Современные дети готовы решать проблемы, перед которыми порой пасуют даже состоявшиеся специалисты. Поэтому Сириус уделяет особое внимание развитию проектной деятельности. Конкурс “Большие вызовы”, наш флагманский проект, подтверждает этот тезис. В этом году он проходит в 11-й раз и получил международный статус», — сказала Елена Шмелева.

Дополнительно Министерство просвещения РК совместно с Министерством науки и высшего образования РК запускает на базе Казахского национального педагогического университета им. Абая и Казахского национального женского педагогического университета двухлетнюю магистерскую программу университета «Сириус» – «Лидеры научно-технологического образования». Программа ориентирована на работу с одаренными детьми и подготовку специалистов по естественнонаучным и техническим направлениям, включая применение искусственного интеллекта в педагогике.

 

