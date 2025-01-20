В Алматы зарегистрировали первый мопед

Алматинец стал первым владельцем зарегистрированного мопеда в городе, получив официальный технический паспорт и номерной знак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году в Закон «О дорожном движении» были внесены изменения, главная цель которых — упорядочить эксплуатацию мопедов. Теперь водители мопедов являются полноценными участниками дорожного движения и подлежат всем требованиям законодательства.

Уже с 11 января в рамках пилотного проекта действуют новые нормы, позволяющие регистрировать мопеды. Министерство внутренних дел Республики Казахстан подготовило список документов, необходимых для регистрации, и процесс будет осуществляться в упрощенном порядке, даже в случае отсутствия идентификационного номера на раме мопеда.

«Уважаемые владельцы мопедов, во избежании нарушений законодательства напоминаем вам о необходимости пройти регистрацию мопедов и получить водительское удостоверение категории А1», — обратились к гражданам сотрудники полиции.

Напоминаем, что в апреле текущего года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности водителей мопедов. Они обязаны иметь водительское удостоверение категории А1 и несут правовую ответственность, как и другие участники дорожного движения.