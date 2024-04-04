В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»

Это стало возможным благодаря тому, что в конце прошлого года американские компании Wonder Hills и Wonder Studios зарегистрировали в Астанинском финансовом центре фонд по поддержке казахстанского кино. Так как эти фильмы будут представлены на мировых кинорынках, то их дистрибьюция будет проходить за рубежом. «Манекен» стал первым пилотным проектом фонда.

Сейчас картина находится в монтажно-тонировочном периоде. По словам генерального продюсера «Манекена» Майры Карсакбаевой, премьера фильма состоится 30 июня в Нью-Йорке в кинотеатре на Пятой авеню, следом – в Лос-Анджелесе и только потом в Казахстане.

Съемочная группа «Манекена» в основном состоит из женщин. Режиссер – Аружан Досымкожа, оператор – Айгуль Нурболатова, художник по костюмам – Айдана Омарова... Кстати, саукеле, сшитое Айданой как часть костюма главной героини, в день премьеры будет выставлено в Нью-Йорке в Доме моды рядом с кинотеатром.

В картине, снятой на казахстанской студии Wondersilk Studios, показана судьба молодой жещины (Аянат Есмагамбетова). Ее мужа (Санжар Мади) убивают те люди, которых он когда-то отправил за решетку, она остается одна с ребенком на руках. Отчаявшаяся вдова идет в магазин, чтобы выкупить отобранные у нее свадебное платье и саукеле. Хозяин предлагает поработать у него манекеном (именно манекеном, не манекенщицей).

Напомним, что Аянат Есмагамбетова – актриса, школьницей сыгравшая главную роль в казахстанско-американском блокбастере «Кочевник» (2005). Через несколько лет после этого она вышла замуж и уехала в США. На съемки «Манекена» она приехала всей семьей – с мужем Георгием Рцхиладзе – одним из основателей студии Wondersilk Studios, и тремя детьми, которые посещали одну из школ Алматы, где преподавание идет на английском языке.

– Мы хотим подать свою картину на «Оскар» в номинации «Короткометражный фильм», – говорит продюсер Майра Карсакбаева. – Одним из требований последних лет является кино, снятое женщинами о женщинах. Раньше коротко­метражные и анимационные фильмы номинировались на «Оскар» на одной площадке, с этого года они идут отдельно. Это не просто обнадеживает – у меня есть предчувствие, что мы с фильмом на социальную тематику попадем «в десятку».

В центре внимания – извечная трагедия всех времен и народов, и действие фильма проходит под знаком Икс: неизвестны ни страна, ни конкретная эпоха. Майра Карсакбаева считает, что, посмотрев картину, женщины, проживающие на разных континентах и говорящие на разных языках, увидят в главной герои­не себя и поэтому поймут и поддержат проект.

Генеральный продюсер «Манекена» сообщила, что летом с участием Аянат Есмагамбетовой начнутся съемки крупнобюджетной казахстанско-американской картины, где актриса сыграет женщину-наездницу. Сценарий уже готов, но кастинга на большинство ролей еще не было. Известно лишь, что одну из них сыграет Асанали Ашимов и, возможно, в фильме снимется дважды оскароносный Кевин Костнер. Бюджет картины – около $40 млн, финансироваться она будет, как и «Манекен» ($2 млн), американской стороной.