В Алматы завершился питчинг кинопроектов

Культура,Кино
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В питчинге участвовали 99 проектов, прошедших два этапа конкурсного отбора Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК). Весь процесс транслировался в прямом эфире на официальном youtube-канале киноцентра. На всех этапах конкурса участники получали консультации – в офисе центра в Астане, по телефону, на сайте и в соцсетях.

фото предоставлено Центром кино

Председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали отметил, что питчинг проходит под непосредственным контролем министра культуры и информации Аиды Балаевой.

– Национальное кино – это духовный облик нации, поэтому фильмы, создаваемые на государственные средства, должны отличаться глубоким содержанием­ и высоким качеством исполнения, – подчеркнул он.

В этом году киноцентр заранее определил приоритетные темы, отражающие национальные ценности и отвечающие важным общественным интересам. В их числе – история Казахстана и выдающиеся личности, защита прав женщин и детей, а также сохранение природных богатств, экологии и уникальной природы родного края. Сценарии, затрагивающие эти направления, получили шанс участвовать в конкурсном отборе и претендовать на государственную финансовую поддержку.

Прием заявок завершился 13 марта 2025 года. В разных категориях – игровых, документальных и анимационных – пос­тупило 444 заявки. Из них к рассмотрению экспертный совет допустил 357. По результатам первичной оценки 128 проектов прошли во второй этап. После подачи полного пакета документов 99 проектов получили право на участие в питчинге. Основная цель прошедшей в Алматы презентации – выявление наиболее достойных из них путем открытой защиты, демонстрирующей их идейный, художественный и производственный потенциал.

При оценке проектов эксперт­ный совет, по словам его председателя Бауржана Шукенова, учитывал такие ключевые критерии, как соответствие приоритетным темам, концептуальный уровень сценария или сценарного плана, динамика сюжета и драматургическая структура, техническое качество и глубина раскрытия характера персонажей. Подчерк­нув важность профессиональной и объективной оценки, он сказал, что каждый кинопроект рассматривался с точки зрения идейного содержания и драматургического качества.

– Мы надеемся, что отобраны наиболее содержательные, яркие и перспективные работы, достойные государственной поддерж­ки, – сказал Бауржан Шукенов.

В состав экспертного совета в этом году вошли люди самых разных профессий и сфер деятельности – от профессиональных режиссеров и кинокритиков до депутатов Парламента и журналистов.

– Проектов было много, нап­ряженная работа все четыре дня, что длился питчинг, шла с утра до вечера, – сказал член эксперт­ного совета, мажилисмен Сергей Пономарев. 

– Перспективы у нашей киноотрасли, на мой взгляд, огромные. Мне очень импонирует, что Министерство культуры и информации решило продвигать наше кино таким инновационным способом, как открытая презентация. Что касается авторов представленных на питчинг проектов, то в этом году было много как маститых режиссеров (один из них, к примеру, Абай Карпыков), так и новичков киноиндустрии. К последним относятся представители телеканала «Туран». У них есть свои профессиональные кинопродюсеры и оборудование, а главное – желание и дерзость снять полнометражную ленту о Фатиме Габитовой, гражданской жене Мухтара Ауэзова. Если они смогут воспроизвести эту прекрасную историю любви в игровом или документальном формате, то это будет здорово. У нас уже есть подобного плана лирические драмы. Это фильм «Дос-Мукасан», где точно переданы настроения 70-х, модель жизни и антураж тех лет. Пос­ле просмотра этой картины, так живо напомнившей мою юность, я в ожидании подобных фильмов. Надеюсь, что они будут еще более глубокими, показывая историю нашей страны.

Результаты прошедшей презентации проектов и перечень тех из них, которые получат государственную поддержку, будут опубликованы, предположительно, в конце июня. Они, как было заявлено Министерством культуры и информации, будут признаны национальными фильмами.

#Алматы #кинопроекты #питчинг

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