В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі

Первое и второе места завоевали спортсмены Цент­рального спортивного клуба сержант Адиль Оразбаев и старший лейтенант Марат Байкамуров. Третье место присуждено сержанту Бекзату Алтыбаеву (войсковая часть 5573 Национальной гвардии).

Победителем республиканского турнира «Жас сарбаз барысы-2024» стал воспитанник военно-патриотического клуба при десантно-штурмовых войсках Нурсейит Сахыбаев. «Серебра» удостоен воспитанник военно-патриотического клуба при главном управлении военной полиции Сериккали Сагият, а «бронзы» – воспитанник военно-патриотического клуба Сил воздушной обороны Абиш Абылкаир.

По решению жюри обладатель золотого пояса сержант Адиль Оразбаев представит Вооруженные силы на прес­тижном республиканском турнире «Қазақстан барысы». Он поборется за титул сильнейшего палуана страны.

– С целью укрепления традиций и преемственности поколений в этом году мы впервые провели в рамках турнира состязания среди воспитанников детско-юношеского движения «Жас сарбаз». Радует, что с каждым годом қазақ күресі приобретает все большую популярность у молодежи, – прокомментировал итоги турнира председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК полковник Арман Абеуов.