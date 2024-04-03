В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі Общество 3 апреля 2024 г. 0:27 110 Николай Николаев По итогам напряженных схваток борцов из различных силовых ведомств Казахстана названы чемпионы «Әскер барысы» и «Жас сарбаз барысы» 2024 года. фото Юрия Беккера Первое и второе места завоевали спортсмены Центрального спортивного клуба сержант Адиль Оразбаев и старший лейтенант Марат Байкамуров. Третье место присуждено сержанту Бекзату Алтыбаеву (войсковая часть 5573 Национальной гвардии). Победителем республиканского турнира «Жас сарбаз барысы-2024» стал воспитанник военно-патриотического клуба при десантно-штурмовых войсках Нурсейит Сахыбаев. «Серебра» удостоен воспитанник военно-патриотического клуба при главном управлении военной полиции Сериккали Сагият, а «бронзы» – воспитанник военно-патриотического клуба Сил воздушной обороны Абиш Абылкаир. По решению жюри обладатель золотого пояса сержант Адиль Оразбаев представит Вооруженные силы на престижном республиканском турнире «Қазақстан барысы». Он поборется за титул сильнейшего палуана страны. – С целью укрепления традиций и преемственности поколений в этом году мы впервые провели в рамках турнира состязания среди воспитанников детско-юношеского движения «Жас сарбаз». Радует, что с каждым годом қазақ күресі приобретает все большую популярность у молодежи, – прокомментировал итоги турнира председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК полковник Арман Абеуов. #турнир #Спорт #Алматы #қазақ күресі