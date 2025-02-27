В AMANAT определили лучшую «первичку» и лучшую общественную приемную

Как отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов, первичные партийные организации – это стержень партии, которые создают её репутацию среди широких кругов общества

Фото: AMANAT

В преддверии Дня благодарности и Дня партии в AMANAT подвели итоги конкурса на лучшую первичную партийную организацию и на лучшую общественную приемную. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие представители всех 3 700 первичных партийных организаций и 225 общественных приемных со всех регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, первичные партийные организации – это стержень партии, которые создают её репутацию среди широких кругов общества. Они первыми откликаются на запросы граждан, помогают решать социальные вопросы, активно участвуют в партийных проектах, проводят разъяснительную работу по государственным инициативам. А растущее год от года число обращений в общественные приемные партии лишь подтверждает уровень доверия граждан к AMANAT.

«Наша партия активно работает над реализацией стратегического курса главы государства и своими делами ежедневно доказывает, что является настоящей общественной опорой президента. Проводимые в стране реформы придали мощный импульс развитию партийной системы и в разы усилили политическую конкуренцию. При этом в новых реалиях AMANAT успешно сохраняет свои лидирующие позиции на всех уровнях власти. В этом большая заслуга первичных партийных организаций. Наши активисты по всей стране день и ночь трудятся во имя общей цели и общего дела. Это главная движущая сила партии и залог её побед в будущем», – сказал он.

Ерлан Кошанов также обратил внимание на высокую востребованность партийных проектов, которые направлены на решение конкретных проблем казахстанцев. Проекты «Ауыл аманаты» и «Қарызсыз қоғам» неоднократно получали высокую оценку со стороны президента и широкую поддержку в обществе. Они помогают развивать предпринимательство на селе и повышать финансовую грамотность всех граждан. Проект «Жер аманаты» позволил вернуть в государственную собственность 12 млн га неиспользуемых земель. А новый партийный проект «Цифрлық қоғам» направлен на повышение цифровой грамотности граждан и их защиту от интернет-мошенничества.

Кроме того, реализация предвыборной партийной программы «Вместе с народом!» системно улучшает жизнь населения. Это один из ключевых приоритетов деятельности партии «AMANAT» и правительства. Так, в рамках исполнения предвыборных обещаний партии трудоустроено более 400 тысяч молодых людей, увеличены стипендии студентам вузов на 80%, построено 270 медицинских учреждений, а также 254 школы на 375 тысяч ученических мест. Медикам, выезжающим для работы в сельскую местность, выплачивается до 9 миллионов тенге подъемных, обеспечены специальные выплаты для работников, занятых на вредных условиях труда.

Также председатель партии остановился на важности активной работы ППО по реализации инициативы главы государства «Таза Қазақстан», по поддержке людей труда и подготовке рабочих кадров в рамках Года рабочих профессий, а также по предстоящему празднованию 80-летия Великой Победы.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что партия всегда должна быть рядом с людьми. Он призвал усилить работу общественных приемных, проводя приемы граждан в выездном формате на крупных предприятиях и производствах. Такой подход позволит оперативно, прямо на месте решать вопросы граждан и делать процесс взаимодействия с населением более эффективным.

На встрече были отмечены положительные примеры работы ППО. В Западно-Казахстанской области первичная партийная организация «Ақсайгазсервис» за свой счет построила 42 жилых дома для пострадавших от паводков. В Атырауской области активисты возвели дамбу длиной в 21 км, предотвратив затопление региона. Эти примеры доказывают, что ППО – это реальные силы, которые всегда готовы прийти на помощь людям в сложных ситуациях, не дожидаясь директив сверху.

Далее состоялось подведение итогов конкурса. Решением жюри лучшими первичками были признаны: ППО «Фирма «Бент» из Алматинской области, ППО НАО «Национальный центр детской реабилитации» из Астаны и ППО «Білім және Ғылым» из Шымкента.

Среди общественных приемных победу одержали общественная приемная Туркестанского областного филиала партии и общественная приемная Алатауского районного филиала партии г.Алматы.

Также за особые успехи в проекте по оказанию юридической помощи населению «Құқықтық көмек» лучшими общественными приемными были признаны приемные Северо-Казахстанского областного филиала партии и Курмангазинского районного филиала партии Атырауской области.

Кроме того, 16 активных казахстанцев, представляющие самые разные сферы, получили партийные билеты от председателя AMANAT. В их числе известная писательница, драматург, лауреат Государственной премии Роза Муканова, инженер-энергетик Азамат Табаров, металлург Иван Бельков, вице-президент Казахстанской федерации таеквондо Кайрат Дуйсенов, солистка театра «Астана Опера» Назым Сагынтай, айтыскер, победитель айтыса «Алтын домбыра» Меирбек Султанхан и другие.