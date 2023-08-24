В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду, 23 агвуста, в Аргентине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду, 23 агвуста, в Аргентине. Об этом сообщил Потсдамский центр геонаук имени Гельмгольца (GFZ).

«По данным GFZ, землетрясение произошло на глубине 575 км», — передает сообщение центра портал Devdiscourse.

Уточняется также, что подземные толчки были зафиксированы на территории провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

#землетрясение #Аргентина

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