В столичной войсковой части 68665 развернут огромный палаточный лагерь. Здесь военнослужащие из всех регионов страны вот уже больше месяца готовятся к параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

фото Игоря Бургандинова

Торжественное шествие состоится 7 мая в День защитника Отечества на главной площади столицы – Қазақ елі. В нем примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники. Воздушную часть парада представят 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Как рассказывает заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению – начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии полковник Тлек Серикпаев, подготовка к военному параду близится к завершению. Тренировки проводятся не менее четырех часов в день. Оттачиваются синхронность движений, построение колонн, соблюдение дистанций и выполнение ключевых маневров. Высокий уровень подготовки демонстрируют как пешие колонны, так и технические экипажи.

По словам Тлека Серикпаева, программа парада разделена на три блока. Первый из них – проход пеших колонн. Причем он поделен на две части, одна из которых – историческая: перед зрителями промаршируют два парадных расчета образца времен Великой Отечественной войны. Во втором блоке задействованы механизированные под­разделения, а в завершающем – летательные аппараты.

На параде будут задействованы Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы, Силы специальных операций, миротворческие подразделения. Наряду с Вооруженными силами в шествии примут участие подразделения министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, курсанты военных учебных заведений.

– У нас есть определенный порядок построения. Возглавляют парад юные барабанщики «Жас Улана», – говорит Тлек Серикпаев.

Журналисты, приехавшие в лагерь в ходе пресс-тура, стали свидетелями репетиции масштабного шествия. В течение часа войска стояли на плацу, слушали команды и колоннами проходили строевым маршем. Генеральные репетиции парада запланированы на 3 и 5 мая с участием военной техники и авиации.

Для подготовки личного состава на территории воинской части установлено более 130 полевых палаток. Мы заглядываем в одну из них. Двухъярусные железные кровати. Аккуратно заправленные постели...

Как объясняет рядовой Ернияз­ Бакен, в палатке живут 34 человека, у каждого своя кровать, тумба и табуретка. У входа – железная печь.

– Когда холодно, топим ее, у нас имеется ящик для угля. Также есть электричество. Действует график дежурств, кто убирает в палатке и топит печь, – объяс­няет рядовой.

Кроме жилых шатров, есть палатки для бытового обслуживания: полевые бани, умывальники, кухни и склад для хранения продуктов. Есть даже свой полевой госпиталь, где воен­ные врачи всегда готовы оказать первую медпомощь. Внутри палатки расположены операционная, реанимационная, перевязочная, рентген и процедурный кабинеты.

– Для оказания экстренной стоматологической помощи у нас есть стоматологический комплекс. Развернута санитарно-эпидемиологическая лаборатория для сбора анализов и проверки качества воды и пищи, – отмечает начальник мобильного медицинского отряда военно-клинического гос­питаля города Алматы Канат Карсембаев.

По словам врача, в период подготовки к параду случаются травмы, или военнослужащие могут простудиться, а в госпитале есть все необходимое.

В этом году в параде прини­мают участие около двухсот женщин-военнослужащих. Коман­дир сводной роты капитан Зульфия Шамшиева рассказы­вает, что отбор женщин проводился среди 18 гарнизонов страны. Смотрели на физические данные, выносливость, строевую подготовку будущих участниц парада.

– Условиями для проживания, созданными на базе войсковой части 68665, женщины довольны. Мы очень рады, что участвуем в военном параде, посвященном Дню защитника Отечества и Великой Победе! – говорит командир роты. – Среди нас есть многодетные матери, они поддерживают связь с родными. Лично я 18 лет служу в Вооруженных силах, и это мой второй парад. Мы наравне с мужчинами достойно несем службу.

В качестве комментатора на параде выступит Ерлан Игисинов. На счету диктора это уже 12-й парад.

– Это большая ответственность, ведь четыре тысячи человек задействованы в шествии. Механизированная колонна, самолеты... Есть понимание: если даже немного опоздать, ты подведешь всех этих людей, ведь все рассчитано по секундам. Это, конечно, волнительно, но для меня большая честь озвучивать парады, – отметил Ерлан Игисинов.