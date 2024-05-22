В Астане и Алматы построят современные круглосуточные библиотеки

Культура
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов ознакомились с деятельностью централизованной библиотечной системы города Астаны, которая сегодня объединяет 22 библиотеки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Сенаторы побывали в читальных залах, осмотрели книжные экспозиции и обсудили с коллективами актуальные вопросы развития библиотечного дела и повышения интереса казахстанцев к чтению.

Маулен Ашимбаев отметил значимый вклад библиотек в формирование правильной системы ценностей, высокой культуры чтения и развитие сферы образования. Вместе с тем, были отмечены и определенные проблемы в данной сфере, для решения которых проводится системная и комплексная работа на всех уровнях.

«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым инициированы меры, направленные на развитие библиотек и реализацию новых креативных проектов. В Астане и Алматы будут построены современные круглосуточные библиотеки. Рассматривается вопрос об учреждении Национального дня книги. Кроме того, сейчас проводится акция «100 книг для сельских библиотек», в которой сенаторы также принимают участие», – отметил спикер Сената в своем выступлении и призвал всех неравнодушных граждан поддержать проекты, приняв в них активное участие.

Председатель палаты подчеркнул и важность вопроса повышения статуса и имиджа библиотекарей. В частности, одна из проблем заключается в том, что школьные библиотекари не могут пользоваться льготами и поддержкой, предусмотренными законом о статусе педагога.

Отдельно была отмечена работа детско-юношеской библиотеки столицы, где созданы условия для юных читателей, предусмотрены залы для творческих встреч, организованы коворкинг-центр, краеведческий сектор и так далее.

Отметим, что Центральная детско-юношеская библиотека является самой крупной из всех библиотек и функционирует еще с 1975 года. Ее книжный фонд составляет 167 тысяч экземпляров, а число читателей достигает 8 000 человек. В ходе ремонта в прошлом году здесь была обновлена материально-техническая база, появилась современная эргономичная мебель, обновлен фасад библиотеки, проведен высокоскоростной интернет.

 

#культура #Астана #библиотеки #сенаторы

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