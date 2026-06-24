В Астане мужчина повредил лифты в одном из ЖК

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Сотрудниками ДП Астаны установлен и задержан 34-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из столичных жилых комплексов, умышленно повредил лифтовое хозяйство дома, сообщает Kazpravda.kz

Нарушитель, проявляя явное неуважение к общественному порядку, с применением физической силы сломал двери сначала одного, а после - другого лифта, раскрывая их руками, пиная и нанося руками удары, в результате чего вывел подъемный механизм из строя.

Сумма причиненного материального ущерба составила 1,5 миллиона тенге. По факту умышленного уничтожения или повреждение чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.